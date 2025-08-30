56 perce
„A félidőben már jobbak voltunk… majdnem tetszett!”
A vármegyei II. osztályú labdarúgó bajnokág északi és déli ligájának 2. fordulójának mérkőzéseit játszák a hétvégén.
Vármegyei II. osztály ÉSZAK 2. forduló
Józsai SE - Hajdúhadházi FK 3-1(1-0)
120 néző Vezette: Faragó F.(Dr. Kiss A., Pete A.)
Józsa: Tóth Cs. - Radnai D., Uri M.(Szilágyi Sz.), Iványi D., Bardi Á., Farkas Z., Dezső M., Szabó O.(Sárközi E.), Hamvas E., Csernyánszky B., Szathmári Zs. Vezetőedző: Szabó Mátyás
Hajdúhadház: Tompa Sz.(Kiss I.) - Baktai L.(Molnár D.), Lakatos L., Kovács K.(Papp G.), Horváth A.(Nagy István Zs.), Juhász I., Balogh I., Hegedűs S.(Halder P.), Dávid T.(Berecz Zs.), Lakatos Sz., Rostás M. Játékosedző: Nagy István Zsombor
Gól: Dezső M., Uri M., Farkas Z. Ill. Berecz Zs. Jók: mindenki ill. senki Ifi:
Szabó Mátyás: Sokkal erősebb és összeszedettebb volt ellenfelünk mint az utóbbi időkben le a kalappal előttük, és természetesen a csapataim előtt is. Sok hiányzóval is apszolváltuk és itthon tartottuk a 6 pontot! A mérkőzések utáni slambuc pedig világbajnok!
Nagy István Zsombor: Érdekes meccs volt az biztos! A játék képe alapján nem érdemeltünk vereséget! Ezzel a hozzáállással és akarással lehet valamit kezdeni a bajnokságban! Isten Éltessen örökifjú kapusunkat, Kiss Imrét!
Polgár VSE - Hajdúdorog SE 0-5(0-2)
110 néző Vezette: Gajdics Z.(Papp J., Borkó M.)
Polgár: Csomós D. - Papp G., Bolgár D., Ludman S.(Boros M.), Száraz Á., Csorba T., Cserés L., Reszegi L., Kádas K., Puzsár A., Harsányi M.(Antal J.) Játékosedző: Antal József
Hajdúdorog: Kompár G. - Papp L., Dálnoki Zs., Szilágyi B., Mondok D., Gyúró L., Kompár B., Percze N., Tóth K., Pogácsás J., Sándor P. Játékosedző: Dálnoki Zsolt
Gól: Szilágyi B.(2), Percze N., Anga A., Kompár B. Jók: senki ill. mindenki Ifi:
Antal József: A múlt héthez képest sokkal jobbam játszottunk, viszont a Dorog mesterien használta ki a hibáinkat! Gratulálok nekik! Ilyen könnyű gólokat nem szabad adni, de összeszedjük magunkat! Dálnoki Zsolt: Polgáron minden küzdelmes mérkőzésre kényszerülünk, nem volt ez most sem másképp de a mai mérkőzést az elejétől fogva jól menedzseltük és megérdemelt győzelmet arattunk! Hajrá Dorog!
Tiszacsege VSE - Nyírábrány 0-0(0-0)
100 néző Vezette: Kovács Á.(Vékony T., Szilágyi N.)
Tiszacsege: Csőke F. - Balázs Z., Nagy Á.(Bohács B.), Csernik J., Nagy L., Deli G., Simon Z., Vénig A., Csurgó Á., Domán P.(Mursa Cs.), Répási Gy. Vezetőedző: Simon Zoltán
Nyírábrány: Küzmös E. - Debreceni J.(Küzmös Gy.), Török P., Tóth Cs., Küzmös A., Pintye P., Klein I., Madar T., Gerghel E.(Gerghel Gy.), Furó Zs., Kiss R. Vezetőedző: Küzmös György
Gól: Jók: senki ill. mindenki Ifi:
Simon Zoltán: Nagyon akartunk ma nyerni, meg is bosszulta magát görcsössé vált játékunk! Így azt gondolom nem érdemeltünk győzelmet a nagyot kezdő vendég csapat ellen! Gratulálok nekik a pont szerzéshez! Ami pozitívum a mai napon Bodó János barátomnak alelnöknek kis lánya született jó egészséget kívánunk nekik magam és a csapat nevében és nem utolsó sorban elnökünknek Sallai Szabolcsnak és feleségének Boldog születésnapot kívánunk! Hajrá Csege!
Küzmös György: Egy jó iramú parázs meccsen egyik csapatnak sem sikerült kihasználni a helyzeteit, így egy igazságosnak mondható döntetlen született. Gratulálok a csapatnak a helytállásért, mindenki odatette magát. Köszönjük Tiszacsegének a vendéglátást és sok sikert kívánunk nekik a továbbiakban.
A Petőfi Sportegyesület - Egyeki SBSE és a Bestrong SC II - Nyírmártonfalva SE találkozókat vasárnap rendezik.
Tabella (Észak)
1. Hajdúdorog 2 2 0 0 11-1 6
2. Józsa SE 2 2 0 0 4-1 6
3. Egyeki SBSE 1 1 0 0 5-0 3
4. Hajdúhadházi FK 2 1 0 1 3-3 3
5. Nyírábrány 1 0 1 0 0-0 1
6. Tiszacsege 2 0 1 1 1-6 1
7. Nyírmártonfalva SE 0 0 0 0 0-0 0
8. Petőfi Sportegyesület 0 0 0 0 0-0 0
9. Görbeházi KSE 1 0 0 1 0-1 0
10. Bestrong SC II 1 0 0 1 0-5 0
11. Polgár VSE 1 0 0 2 0-7 0
Vármegyei II. osztály DÉL 2. forduló
Nádudvari SE - NSC Nagyhegyes 3-4(1-2)
100 néző Vezette: Szilágyi Z.(Tóth B., Hajdu B.)
Nádudvar: Erdős L.(Szathmári Z.) - Fekete M.(Pál P.) Horváth R.(Nemes B.), Cseke Zs.(Varga D.), Csige Zs., Horváth A., Bodnár N., Szöllősi B.(Bojtor P.), Barató G.(Kovács I.), Kovács L., Petrusz P. Vezetőedző: Gere Csaba
Nagyhegyes: Kiss K. - Bajusz R., Jeges K.(Bíró B.), Szabó Z., Veres N., Szabó B., Szabó Sz., Szabó B.(Soós F.), Gellén A.(Rácz T.), Erdélyi Zs.(Kis Gy.), Váczi P. Vezetőedző: Plókai Mihály
Gól: Csige Zs.(2), Horváth A. ill. Szabó B., Szabó Sz., Erdélyi Zs., Bíró B. Jók: Ifi:
Gere Csaba: Most is későn ébredünk, 1-4 után kezdtünk valamelyest a játékra koncentrálni.
Plókai Mihály: Korház a város szélén. Egy ismeretlen vírus döntötte le a csapat nagy részét, még a mérkőzés előtt is volt akinek hányingere volt de köszönöm azoknak akik még úgyis elvállalták a mérkőzést! Hazai csapat sérült játékosának jobbulást kívánunk!
Ebesi SBKE - Biharkeresztesi VSE 6-2(1-0)
105 néző Vezette: Piskóczi L.(Sütő J., Tóth H.)
Ebes: Kovács M. - Bazsó O.(Demeter Á.), Halász Z., Bartha G.(Fodor N.), Ötvös S.(Ulveczki M.), Mertin L.(Takács T.), Szabó M., Szűcs P., Andirkó I., Balás G., Borúzs T.(Kocsis L.) Vezetőedző: Leiter Bálint
Biharkeresztes: Tolvaj G. - Szabó K., Kovács B., Lakatos Zs.(Erdei M.), Mérő P., Baranyi I., Okos T., Buka Á., Pukoli J.(Mohácsi S.), Lakatos A.(Stocher D.), Bíró G.(Szabó D.) Játékosedző: Mohácsi Sándor
Gól: Balás G.(3), Fodor N., Kocsis L., Mertin L.. ill. Jók: Balás G., Mertin L., Bazsó O., Szabó M. Ifi:
Leiter Bálint: Egy nyögvenyelős első félidő után a második játékrészre már gólokban is megmutatkozott fölényünk, külön öröm, hogy Balás Geri ismét mesterhármassal segítette a csapatot ezúton is gratulálok neki a remek szezonkezdéshez. Gratulálok az U21 győzelméhez! További sok sikert a Biharkeresztesnek!
Mohácsi Sándor:
KSE Földes - Báránd KSE 4-3(3-3)
90 néző Vezette: Pál G.(László J., Nagy R.)
Földes: Horváth Zs. - Ugrai A.(Szabó L.), Boér L., Balogh Cs., Károlyi N., Faragó Gy., Gombos Á.(Balku T.), Sajó D., Balogh R., Balogh M., Vincze N. Vezetőedző: Nagy Róbert
Báránd: Tóth S. - Szabó L., Szabó B., Orsó D., Makula A., Killy Z., Szabó G., Varga L.(Orsó A.), Gali G.(Orbán L.), Csóka G., Filep G. Vezetőedző: Fülöp András
Gól: Balogh M.(2), Boér L., Szabó L. Ill. Gali G., Killy Z., Makula A. Jók: mindenki ill. mindenki Ifi:
Nagy Róbert: Gratulálok a csapatomnak a mai győzelemhez. Ezen a szinten elég jó iramú, lüktető meccset játszottunk egy jól megerősített, jó focit játszó, jól felkészített bárándi csapat ellen. Meglátásom szerint megérdemelten tartottuk itthon a három pontot. Első félidőt elszúrtuk, itt jobban játszott a Báránd. Szünetben rendeztük a sorainkat, és a cserék is jól szálltak be, ebben a félidőben már jobbak voltunk… majdnem tetszett!
További sok sikert kívánok a bárándi csapatnak. Köszönjük a korrekt játékvezetést.
Fülöp András: A sok sebből vérző csapatom megmutatta, hogy tud küzdeni, hajtani, gólokat lőni. Egy nyerhető meccsen vagyunk túl, az biztos, hogy nem érdemeltünk vereséget. Egyszer megtörik a jég.
Derecskei LSE - Blondy FC Esztár 3-1(2-1)
120 néző Vezette: Nagy B.(Hajdú I., Katona L.)
Derecske: Menyhárt N. - Berán B., Alimán A., Horváth G., Budai B., Csizmadia Cs., Makula Cs., Kovács B., Fekete B., Csák M., Tóth L. Vezetőedző: Benedek Barnabás
Esztár: Balogh I. - Mándi L., Rézműves T., Mező R., Balogh B., Nagy P., Mona P., Sándor Sz., Szilágyi Cs., Szalai J., Kovács K. Vezetőedző: Vajas Vera
Gól: Csizmadia Cs., Makula Cs.(2), Ill. Rézműves T. Jók: mindenki ill. Senki Ifi:
Benedek Barnabás: Harminc perc szenvedés után sikerült nyernünk, gratulálok a csapatnak!
Vajas Vera: Egyértelmű az, amelyet csak egyféleképpen lehet magyarázni. A mai meccs nem volt az. Bár az "ikszgénk" nem volt túl magas. Vérzés nélkül most sem telt el a derecskei meccs.
A Mikepércs - Konyári SE találkozót vasárnap rendezik.
Tabella (Dél)
1 Ebesi SBKE 2 2 0 0 11-3 6
2. KSE Földes 2 1 1 0 6-5 4
3. Nagyrábé 1 1 0 0 5-0 3
4. Derecskei LSE 1 1 0 0 3-0 3
5. Konyári SE 1 1 0 0 3-2 3
6 NSC Nagyhegyes 2 1 0 1 5-8 3
7. Biharkeresztesi VSE 2 0 1 1 4-8 1
8. Blondy FC Esztár 1 0 0 1 1-3 0
9. Nádudvari SE 2 0 0 2 5-7 0
10. Báránd KSE 2 0 0 2 3-7 0
11. Mikepércs 1 0 0 1 0-5 0