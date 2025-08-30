„A félidőben már jobbak voltunk… majdnem tetszett!”

Vármegyei II. osztály ÉSZAK 2. forduló

Józsai SE - Hajdúhadházi FK 3-1(1-0)

120 néző Vezette: Faragó F.(Dr. Kiss A., Pete A.)

Józsa: Tóth Cs. - Radnai D., Uri M.(Szilágyi Sz.), Iványi D., Bardi Á., Farkas Z., Dezső M., Szabó O.(Sárközi E.), Hamvas E., Csernyánszky B., Szathmári Zs. Vezetőedző: Szabó Mátyás

Hajdúhadház: Tompa Sz.(Kiss I.) - Baktai L.(Molnár D.), Lakatos L., Kovács K.(Papp G.), Horváth A.(Nagy István Zs.), Juhász I., Balogh I., Hegedűs S.(Halder P.), Dávid T.(Berecz Zs.), Lakatos Sz., Rostás M. Játékosedző: Nagy István Zsombor

Gól: Dezső M., Uri M., Farkas Z. Ill. Berecz Zs. Jók: mindenki ill. senki Ifi:

Szabó Mátyás: Sokkal erősebb és összeszedettebb volt ellenfelünk mint az utóbbi időkben le a kalappal előttük, és természetesen a csapataim előtt is. Sok hiányzóval is apszolváltuk és itthon tartottuk a 6 pontot! A mérkőzések utáni slambuc pedig világbajnok!

Nagy István Zsombor: Érdekes meccs volt az biztos! A játék képe alapján nem érdemeltünk vereséget! Ezzel a hozzáállással és akarással lehet valamit kezdeni a bajnokságban! Isten Éltessen örökifjú kapusunkat, Kiss Imrét!

Polgár VSE - Hajdúdorog SE 0-5(0-2)

110 néző Vezette: Gajdics Z.(Papp J., Borkó M.)

Polgár: Csomós D. - Papp G., Bolgár D., Ludman S.(Boros M.), Száraz Á., Csorba T., Cserés L., Reszegi L., Kádas K., Puzsár A., Harsányi M.(Antal J.) Játékosedző: Antal József

Hajdúdorog: Kompár G. - Papp L., Dálnoki Zs., Szilágyi B., Mondok D., Gyúró L., Kompár B., Percze N., Tóth K., Pogácsás J., Sándor P. Játékosedző: Dálnoki Zsolt

Gól: Szilágyi B.(2), Percze N., Anga A., Kompár B. Jók: senki ill. mindenki Ifi:

Antal József: A múlt héthez képest sokkal jobbam játszottunk, viszont a Dorog mesterien használta ki a hibáinkat! Gratulálok nekik! Ilyen könnyű gólokat nem szabad adni, de összeszedjük magunkat! Dálnoki Zsolt: Polgáron minden küzdelmes mérkőzésre kényszerülünk, nem volt ez most sem másképp de a mai mérkőzést az elejétől fogva jól menedzseltük és megérdemelt győzelmet arattunk! Hajrá Dorog!

Tiszacsege VSE - Nyírábrány 0-0(0-0)

100 néző Vezette: Kovács Á.(Vékony T., Szilágyi N.)