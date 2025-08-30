augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

20°
+36
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

56 perce

„A félidőben már jobbak voltunk… majdnem tetszett!”

Címkék#labdarúgás#megyei foci#Hajdú-Bihar

A vármegyei II. osztályú labdarúgó bajnokág északi és déli ligájának 2. fordulójának mérkőzéseit játszák a hétvégén.

Haon.hu

Vármegyei II. osztály ÉSZAK 2. forduló

 

Józsai SE - Hajdúhadházi FK 3-1(1-0)

120 néző Vezette: Faragó F.(Dr. Kiss A., Pete A.)

Józsa: Tóth Cs. - Radnai D., Uri M.(Szilágyi Sz.), Iványi D., Bardi Á., Farkas Z., Dezső M., Szabó O.(Sárközi E.), Hamvas E., Csernyánszky B., Szathmári Zs. Vezetőedző: Szabó Mátyás

Hajdúhadház: Tompa Sz.(Kiss I.) - Baktai L.(Molnár D.), Lakatos L., Kovács K.(Papp G.), Horváth A.(Nagy István Zs.), Juhász I., Balogh I., Hegedűs S.(Halder P.), Dávid T.(Berecz Zs.), Lakatos Sz., Rostás M. Játékosedző: Nagy István Zsombor

Gól: Dezső M., Uri M., Farkas Z. Ill. Berecz Zs. Jók: mindenki ill. senki Ifi:

Szabó Mátyás: Sokkal erősebb és összeszedettebb volt ellenfelünk mint az utóbbi időkben le a kalappal előttük, és természetesen a csapataim előtt is. Sok hiányzóval is apszolváltuk és itthon tartottuk a 6 pontot! A mérkőzések utáni slambuc pedig világbajnok!

Nagy István Zsombor: Érdekes meccs volt az biztos! A játék képe alapján nem érdemeltünk vereséget! Ezzel a hozzáállással és akarással lehet valamit kezdeni a bajnokságban! Isten Éltessen örökifjú kapusunkat, Kiss Imrét!

 

Polgár VSE - Hajdúdorog SE 0-5(0-2)

110 néző Vezette: Gajdics Z.(Papp J., Borkó M.)

Polgár: Csomós D. - Papp G., Bolgár D., Ludman S.(Boros M.), Száraz Á., Csorba T., Cserés L., Reszegi L., Kádas K., Puzsár A., Harsányi M.(Antal J.) Játékosedző: Antal József

Hajdúdorog: Kompár G. - Papp L., Dálnoki Zs., Szilágyi B., Mondok D., Gyúró L., Kompár B., Percze N., Tóth K., Pogácsás J., Sándor P. Játékosedző: Dálnoki Zsolt

Gól: Szilágyi B.(2), Percze N., Anga A., Kompár B. Jók: senki ill. mindenki Ifi:

Antal József: A múlt héthez képest sokkal jobbam játszottunk, viszont a Dorog mesterien használta ki a hibáinkat! Gratulálok nekik! Ilyen könnyű gólokat nem szabad adni, de összeszedjük magunkat! Dálnoki Zsolt: Polgáron minden küzdelmes mérkőzésre kényszerülünk, nem volt ez most sem másképp de a mai mérkőzést az elejétől fogva jól menedzseltük és megérdemelt győzelmet arattunk! Hajrá Dorog!

 

Tiszacsege VSE - Nyírábrány 0-0(0-0)

100 néző Vezette: Kovács Á.(Vékony T., Szilágyi N.)

Tiszacsege: Csőke F. - Balázs Z., Nagy Á.(Bohács B.), Csernik J., Nagy L., Deli G., Simon Z., Vénig A., Csurgó Á., Domán P.(Mursa Cs.), Répási Gy. Vezetőedző: Simon Zoltán

Nyírábrány: Küzmös E. - Debreceni J.(Küzmös Gy.), Török P., Tóth Cs., Küzmös A., Pintye P., Klein I., Madar T., Gerghel E.(Gerghel Gy.), Furó Zs., Kiss R. Vezetőedző: Küzmös György

Gól: Jók: senki ill. mindenki Ifi:

Simon Zoltán: Nagyon akartunk ma nyerni, meg is bosszulta magát görcsössé vált játékunk! Így azt gondolom nem érdemeltünk győzelmet a nagyot kezdő vendég csapat ellen! Gratulálok nekik a pont szerzéshez! Ami pozitívum a mai napon Bodó János barátomnak alelnöknek kis lánya született jó egészséget kívánunk nekik magam és a csapat nevében és nem utolsó sorban elnökünknek Sallai Szabolcsnak és feleségének Boldog születésnapot kívánunk! Hajrá Csege!

Küzmös György: Egy jó iramú parázs meccsen egyik csapatnak sem sikerült kihasználni a helyzeteit, így egy igazságosnak mondható döntetlen született. Gratulálok a csapatnak a helytállásért, mindenki odatette magát. Köszönjük Tiszacsegének a vendéglátást és sok sikert kívánunk nekik a továbbiakban.

A Petőfi Sportegyesület - Egyeki SBSE és a Bestrong SC II - Nyírmártonfalva SE találkozókat vasárnap rendezik.

Tabella (Észak)

1. Hajdúdorog 2 2 0 0 11-1 6

2. Józsa SE 2 2 0 0 4-1 6

3. Egyeki SBSE 1 1 0 0 5-0 3

4. Hajdúhadházi FK 2 1 0 1 3-3 3

5. Nyírábrány 1 0 1 0 0-0 1

6. Tiszacsege 2 0 1 1 1-6 1

7. Nyírmártonfalva SE 0 0 0 0 0-0 0

8. Petőfi Sportegyesület 0 0 0 0 0-0 0

9. Görbeházi KSE 1 0 0 1 0-1 0

10. Bestrong SC II 1 0 0 1 0-5 0

11. Polgár VSE 1 0 0 2 0-7 0

Vármegyei II. osztály DÉL 2. forduló

Nádudvari SE - NSC Nagyhegyes 3-4(1-2)

100 néző Vezette: Szilágyi Z.(Tóth B., Hajdu B.)

Nádudvar: Erdős L.(Szathmári Z.) - Fekete M.(Pál P.) Horváth R.(Nemes B.), Cseke Zs.(Varga D.), Csige Zs., Horváth A., Bodnár N., Szöllősi B.(Bojtor P.), Barató G.(Kovács I.), Kovács L., Petrusz P. Vezetőedző: Gere Csaba

Nagyhegyes: Kiss K. - Bajusz R., Jeges K.(Bíró B.), Szabó Z., Veres N., Szabó B., Szabó Sz., Szabó B.(Soós F.), Gellén A.(Rácz T.), Erdélyi Zs.(Kis Gy.), Váczi P. Vezetőedző: Plókai Mihály

Gól: Csige Zs.(2), Horváth A. ill. Szabó B., Szabó Sz., Erdélyi Zs., Bíró B. Jók: Ifi:

Gere Csaba: Most is későn ébredünk, 1-4 után kezdtünk valamelyest a játékra koncentrálni.

Plókai Mihály: Korház a város szélén. Egy ismeretlen vírus döntötte le a csapat nagy részét, még a mérkőzés előtt is volt akinek hányingere volt de köszönöm azoknak akik még úgyis elvállalták a mérkőzést! Hazai csapat sérült játékosának jobbulást kívánunk!

 

Ebesi SBKE - Biharkeresztesi VSE 6-2(1-0)

105 néző Vezette: Piskóczi L.(Sütő J., Tóth H.)

Ebes: Kovács M. - Bazsó O.(Demeter Á.), Halász Z., Bartha G.(Fodor N.), Ötvös S.(Ulveczki M.), Mertin L.(Takács T.), Szabó M., Szűcs P., Andirkó I., Balás G., Borúzs T.(Kocsis L.) Vezetőedző: Leiter Bálint

Biharkeresztes: Tolvaj G. - Szabó K., Kovács B., Lakatos Zs.(Erdei M.), Mérő P., Baranyi I., Okos T., Buka Á., Pukoli J.(Mohácsi S.), Lakatos A.(Stocher D.), Bíró G.(Szabó D.) Játékosedző: Mohácsi Sándor

Gól: Balás G.(3), Fodor N., Kocsis L., Mertin L.. ill. Jók: Balás G., Mertin L., Bazsó O., Szabó M. Ifi:

Leiter Bálint: Egy nyögvenyelős első félidő után a második játékrészre már gólokban is megmutatkozott fölényünk, külön öröm, hogy Balás Geri ismét mesterhármassal segítette a csapatot ezúton is gratulálok neki a remek szezonkezdéshez. Gratulálok az U21 győzelméhez! További sok sikert a Biharkeresztesnek!

Mohácsi Sándor:

 

KSE Földes - Báránd KSE 4-3(3-3)

90 néző Vezette: Pál G.(László J., Nagy R.)

Földes: Horváth Zs. - Ugrai A.(Szabó L.), Boér L., Balogh Cs., Károlyi N., Faragó Gy., Gombos Á.(Balku T.), Sajó D., Balogh R., Balogh M., Vincze N. Vezetőedző: Nagy Róbert

Báránd: Tóth S. - Szabó L., Szabó B., Orsó D., Makula A., Killy Z., Szabó G., Varga L.(Orsó A.), Gali G.(Orbán L.), Csóka G., Filep G. Vezetőedző: Fülöp András

Gól: Balogh M.(2), Boér L., Szabó L. Ill. Gali G., Killy Z., Makula A. Jók: mindenki ill. mindenki Ifi:

Nagy Róbert: Gratulálok a csapatomnak a mai győzelemhez. Ezen a szinten elég jó iramú, lüktető meccset játszottunk egy jól megerősített, jó focit játszó, jól felkészített bárándi csapat ellen. Meglátásom szerint megérdemelten tartottuk itthon a három pontot. Első félidőt elszúrtuk, itt jobban játszott a Báránd. Szünetben rendeztük a sorainkat, és a cserék is jól szálltak be, ebben a félidőben már jobbak voltunk… majdnem tetszett!

További sok sikert kívánok a bárándi csapatnak. Köszönjük a korrekt játékvezetést.

Fülöp András: A sok sebből vérző csapatom megmutatta, hogy tud küzdeni, hajtani, gólokat lőni. Egy nyerhető meccsen vagyunk túl, az biztos, hogy nem érdemeltünk vereséget. Egyszer megtörik a jég.

 

Derecskei LSE - Blondy FC Esztár 3-1(2-1)

120 néző Vezette: Nagy B.(Hajdú I., Katona L.)

Derecske: Menyhárt N. - Berán B., Alimán A., Horváth G., Budai B., Csizmadia Cs., Makula Cs., Kovács B., Fekete B., Csák M., Tóth L. Vezetőedző: Benedek Barnabás

Esztár: Balogh I. - Mándi L., Rézműves T., Mező R., Balogh B., Nagy P., Mona P., Sándor Sz., Szilágyi Cs., Szalai J., Kovács K. Vezetőedző: Vajas Vera

Gól: Csizmadia Cs., Makula Cs.(2), Ill. Rézműves T. Jók: mindenki ill. Senki Ifi:

Benedek Barnabás: Harminc perc szenvedés után sikerült nyernünk, gratulálok a csapatnak!

Vajas Vera: Egyértelmű az, amelyet csak egyféleképpen lehet magyarázni. A mai meccs nem volt az. Bár az "ikszgénk" nem volt túl magas. Vérzés nélkül most sem telt el a derecskei meccs.

A Mikepércs - Konyári SE találkozót vasárnap rendezik.

Tabella (Dél)

1 Ebesi SBKE 2 2 0 0 11-3 6

2. KSE Földes 2 1 1 0 6-5 4

3. Nagyrábé 1 1 0 0 5-0 3

4. Derecskei LSE 1 1 0 0 3-0 3

5. Konyári SE 1 1 0 0 3-2 3

6 NSC Nagyhegyes 2 1 0 1 5-8 3

7. Biharkeresztesi VSE 2 0 1 1 4-8 1

8. Blondy FC Esztár 1 0 0 1 1-3 0

9. Nádudvari SE 2 0 0 2 5-7 0

10. Báránd KSE 2 0 0 2 3-7 0

11. Mikepércs 1 0 0 1 0-5 0

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu