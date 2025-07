Mit tud a dinnyés, zöldséges bódé a 35-ös főút mellett, amit mi nem? – fotókkal, videóval!

A 35-ös főút melletti bódét nemcsak a környékbeliek, hanem a dunántúliak is felkeresik. Sok átutazó van, akik ismerik a zöldségest, és már be van nekik iktatva, ha erre járnak, akkor biztosan megállnak. György és Ivett kiemelték, akadnak olyanok is, akik megállnak, vesznek egy üdítőt, kicsit nyújtóznak, nézik a tájat és a környezetet, majd útnak erednek. Ők sem gondolták volna, hogy ilyen romantikája lehet az útszéli kis bódénak, de már nekik is a szívük csücske lett, és talán kis túlzással, mára a miénk is!

Ajánljuk még: