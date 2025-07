Nagy ritkítás várható a Wizz Airnél! De mi lesz a debreceni járatokkal?

Változások lesznek a Wizz Air menetrendjében, néhány útvonalat hamarosan be is zárnak – írja a közösségi oldalán utasok információira alapozva a Budflyer. Mint arról beszámoltak, a téli szezonra kikerül a budapesti járatok közül több is. Barcelona Gironába szeptember 27-én, Liverpoolba október 24-én, míg Glasgowba október 25-én indul az utolsó járat.

A Wizz Air debreceni járataival mi lesz?

Forrás: Napló-archív

Továbbá beszámoltak arról is, hogy ideiglenes leállásra is számítani kell:

Tirana - utolsó járat: 2025. október 24. / újraindul: 2026. március 29.

Wroclaw - utolsó járat 2025. október 25. / újraindul: 2025. december 5. (Reptéri bezárás pályakarbantartás miatt)

Genova - utolsó járat: 2025. október 25. / újraindul: 2026. március 31.

Jól ismert tény, hogy Debrecenből a Wizz Air összesen két járatot működtet, Londonba és Larnacára indulnak gépek a debreceni repülőtérről. Előbbi utasai örülhetnek, jelenleg ugyanis megszakítás nélkül lehet majd utazni a szokott időpontokban, heti háromszor. A másik úti cél esetén azonban várható némi változás, ugyanis átmeneti leállásra kell számítani. Idén az utolsó gép október 25-én száll majd fel, ám nem kell aggódni, mivel a foglalási rendszer szerint jövő év március 31-től már heti kettő helyett heti három járatot indítanak a két város között: kedden, csütörtökön és szombaton utazhatnak a kikapcsolódni vágyók.

