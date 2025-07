Jelentős károk keletkeztek a hajdú-bihari erdőkben!

Nagyon komoly károkat szenvedtek a július 7-8-i viharos időjárás következtében a NYÍRERDŐ Zrt. által kezelt állami erdőterületek. A helyenként akár 100-130 km/h sebességű szélviharok és az ennél is erősebb széllökések az erdőállományokban széldöntést és széltörést is okoztak. Egyes területeken szálanként dőltek ki vagy törtek el faegyedek, sok helyen pedig egész állományok kerültek a földre. A vihar fafajtól, illetve az állomány korától függetlenül pusztított, a legnagyobb veszteséget az akácosok szenvedték el, de jelentős károk érték a tölgyeseket, fenyveseket és nyarasokat is – tájékoztatott Hidas Tibor, a NYÍRERDŐ Zrt. vezérigazgatója.

Hatalmas viharkárok keletkeztek a hajdú-bihari erdőkben

Forrás: Nyírerdő Zrt.

A viharokat követően először az erdei utak járhatóságát biztosították a társaság munkatársai, majd ezt követően kezdődött a károk felmérése. Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar vármegyék különböző térségeiben egyaránt jelentkeztek veszteségek.

A szélsőséges időjárás érintette a Debreceni Nagyerdőt, a Beregi területek állományait, az Ömböly és Nyírbéltek települések környéki erdőterületeket, valamint Újfehértó, Tiszakeszi és Baktalórántháza községhatárait.

Több mint 500 hektáron keletkezett viharkár

Mint írják, az összesített adatok szerint mintegy 570 hektárt érintettek a viharok, ezen belül 213 hektáron visszafordíthatatlan károkat szenvedtek az erdőállományok. Ezek között vannak természetvédelmi szempontból is kiemelkedő védett, illetve a Natura 2000 hálózat részét képező élőhelyek is. A legkomolyabb károkat a Nyírlugosi Erdészet szenvedte el, de jelentős a veszteség a Hajdúhadházi, a Fehérgyarmati és a Debreceni egységnél is.

A települések környékén sok helyen okoztak károkat szomszédos ingatlanokban, kerítésekben, gépjárművekben is a kidőlő, leszakadó fák. Személyi sérülésről nincs tudomásunk.

Több mint 500 hektárt érintettek a viharok

Forrás: Nyírerdő Zrt.

Az előzetes kárfelmérést követően hatósági egyeztetések következnek, majd megkezdődik a károk felszámolása, ami a fakitermelésen túl az erdőállományok felújításáig tart.

A NYÍRERDŐ Zrt. mindenkit arra kér, hogy a viharkárt szenvedett területeket egyelőre ne látogassa, mert azok balesetveszélyesek.

