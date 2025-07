„Nincs se bolt, se kocsma, se posta” – Egykor virágzott az élet Vekerden – fotókkal, videóval

A régi időkben virágzott Vekerd

A polgármester nemcsak a bevásárlásban segít, sepreget is, ajándékcsomagot, tüzelőt is ad a vekerdieknek karácsonyra, és még a viharkár után lehullott cserepet is segített visszatenni. A vekerdi boltot és a mögötte lévő kocsmát is felújíttatta, de nincs, aki üzemeltesse. Nem éri meg fizetni a bérköltséget, a rezsit, hiszen vásárló alig akadna. Ráadásul a mozgóbolt erős konkurenciát jelent, hiszen az házhoz is viszi a pékárut és a tejet.

Pedig – mint mondták – Vekerden fénykorában 300-an éltek. Működött a bolt és a kocsma is, az emberek vasárnaponként kuglizni jártak.

– Egymás után ittunk a kannából, mégsem voltunk betegek, most meg mindenkinek van valami nyavalyája. Sokat dolgoztuk, de mindenkinek volt munkája. Azt büntették meg, aki nem dolgozott, nem lehetett csak úgy tekeregni. Én 14 éves korom óta a termelőszövetkezetnél dolgoztam, amikor megszűnt, épp akkor mentem férjhez. Azután már nem vállaltam munkát, de volt otthon öt tehenünk, birkánk, disznónk, lovunk, minden. A férjem hatvan évig volt juhász, megéltünk abból, amit keresett – mondta Juci néni. A 74 éves asszony szerint jobb világ volt akkoriban, nem volt ennyi irigység a világban.