Jó érettségi? Sikeres felvételi? Áh, dehogy! Ezért boldogok most a debreceni fiatalok – fotókkal, videóval

Ingyen pancsolás, hűsölés, bulizás a hajdú-bihari strandok egyik legvagányabb helyén? A végzősök napja igen szerencsés esemény azokra nézve, akik frissen érettségiztek, és befejezték középiskolai tanulmányaikat, s mint Debrecenben ez már hagyománynak tekinthető, idén is megtartották az eseményt az Aquaticum Debrecen strandon – még ha halasztva is, hiszen július 10-re tervezték eredetileg, viszont az időjárás átírta ezt a dátumot, így 15-én, kedden rendezték meg, és természetesen mi is ott jártunk.

Jó alkalom volt a fáradt gőz levezetésére a végzősök napja

Forrás: Czinege Melinda

Ilyen volt a végzősök napja Debrecenben

Ha lehet ilyet mondani strandon, tulajdonképpen telt ház volt kedd délután, s bár elbújt a nap, megjelentek a nem túl bizalomgerjesztő felhők, még ez sem zavarta a látogatókat, a középiskolában végzett fiatalokat pedig főleg nem. Rengetegen pancsoltak, röplabdáztak, bukfenceztek az élménymedencében, a bátrabb lányok egy-egy izmosabb fiú nyakából ugrottak a vízbe, míg akik csendesebb kikapcsolódásra vágytak, inkább hagyták, hogy vigye őket az áramlat a sodró medencében.

Tomi és Boti már délelőtt 9 óra óta kint voltak a strandon,

és elmondásuk szerint óriási lehetőség, hogy kapnak lényegében ajándékba egy olyan napot végzősként, amikor ingyen vehetik igénybe a debreceni strand szolgáltatásait. Arról is beszámoltak, hogy voltak már itt a nyáron, szóval nem ez az idei első alkalom, viszont most egy hatfős társasággal érkeztek, fiúk-lányok vegyesen.

Ráadásul, még az is kiderült velük kapcsolatban, hogy nemcsak a pihenésnek szánták oda ezt a napot: mint elmondták, mennek még ma edzeni is.

– Nemrég érkeztünk még ki, és igazából szét sem néztünk még annyira, nem mértük fel eddig a terepet túlzottan – mondta Georgina és Mariann, de abban biztosak voltak, hogy maradnak majd az esti habpartira.