Lövésünk nincs, mi bukkant fel a hajdú-bihari égen, de az biztos, hogy legalább egy kamera felvette – videó!

Időről-időre felröppennek különböző UFO-észlelések Magyarországon, de azért valljuk be, Hajdú-Bihar e tekintetben nem mondhatja magát élen járó megyének. Azért persze időnként felbukkan egy-egy azonosítatlan repülő tárgy, nem történt ez másképp most sem, ezúttal Sáp környékén kaptak lencsevégre valamit, ami ismét felveti a kérdéseket: Léteznek UFO-k? Léteznek földönkívüliek? Az olvasónk rendelkezésünkre is bocsátotta a videót, amelyhez azt írta: „Fura jelenség az ég fölött, gyorsan forgó idegen test, a Biblia pontosan így írja le a az angyalokat.”

UFO? Földönkívüli? Bibliai angyal? Videó is készült a hajdú-bihari UFO-észlelésről! Videó a mozgásáról lentebb!

Forrás: Illusztráció / Napló-archív

Égi jelenségek Hajdú-Biharban? Volt már rá példa!

Korábban már beszámoltunk több érdekes esetről is, tavaly júliusban Hajdúböszörményből és Debrecenből is jól lehetett látni, egy különös égi fényjátékot, nem csoda, hogy sokan azt is földönkívülinek nézték. Időközben persze kiderült, hogy a felvételeken valószínűleg a Starlink műholdcsoport volt látható. Ha ehhez még hozzávesszük, hogy tavaly augusztusban például Pataky Attila is megszólalt az egyik debreceni UFO-ról, így a sápi UFO-észlelés talán nem is tartozik a legmeredekebb sztorik közé.

UFO? Földönkívüli? Bibliai angyal? Mutatjuk a videót!

Jön errefelé! Ott van egy hatalmas valami! Az egy UFO!

– hallatszik a hajdú-bihari településen rögzített felvételen.

Erre emlékeztek még? Ez az „földönkívüli” is megért egy misét!

Ha már szóba jöttek a meredek sztorik: tavaly egy autós azt hitte, hogy UFO ment előtte a 33-as főút hajdú-bihari szakaszán! Ugyan az Egyeknél levideózott jármű első blikkre nem e világinak tűnt, a megoldás szerencsére kézenfekvő: