Itt van minden, amit tudni kell az egyik legnépszerűbb hajdú-bihari rendezvényről!

Hozzávetőleg 10 ezer látogatót várunk a jubiláló rendezvényünkre. A traktorkarnevál ezúttal valamivel rövidebb útvonalon fog zajlani, valamint folyamatosan figyelemmel kell követnünk az időjárást is. Ha minden a tervek szerint alakul, akkor 8-án, pénteken, az agrárfórumot követően elrajtol traktorkarnevált is. A Tractor Pullingra 14 csapat készül szerte Európából: Hollandiából, Dániából, Olaszországból, Franciaországból és Norvégiából is érkeznek majd versenygépek. A lelkes résztvevők az első napon a traktorkarnevál keretében felvonulnak a városban, a versenyt pedig augusztus 9-én és 10-én bonyolítják, ekkor rendezik a nemzeti amatőr traktorhúzó bajnokságot is