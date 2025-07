Újabb jelentős előrelépés történt a debreceni Júliatelepen

Befejeződött Debrecenben a Tőr utcai útépítés első üteme; a részletekről Papp László, Debrecen polgármestere és Becsky István önkormányzati képviselő számoltak be július 31-én sajtótájékoztatón a helyszínen.

Papp László polgármester (jobbról) és Becsky István önkormányzati képviselő ismertette a Tőr utcai útépítés részleteit

Fotó: Katona Ákos

– Debrecenben a nyár láthatóan komoly munkával telik, melyek során igyekszünk kihasználni az iskolaszünet időszakát annak érdekében, hogy a lehető legkisebb fennakadást vagy problémát okoznánk – mondta Papp László polgármester a Kard és a Tőr utca kereszteződésénél, az újabb útszakasszal kapcsolatosan.

Itt, ahol most vagyunk, a Tőr utcán, a Júliatelep egy kis csendes utcáján az első ütemét készítettük el egy 40 millió 600 ezer forintos költségű, 110 méter hosszú útszakasznak, csapadékvíz-elvezetéssel, új szerkezettel és aszfaltburkolattal

– ismertette Papp László.

A Tőr utcai útépítés csak egy a sok közül

– A kis léptékű fejlesztések keretében új utak épülnek, illetve a rossz állapotban lévő, de meglévő útszakaszok is megújulnak. Ezek a beruházások évek óta folyamatosan zajlanak Debrecenben, hiszen a város úthálózata rendkívül kiterjedt. Tavaly is több milliárd forintot tudtunk erre a célra fordítani, és idén is többmilliárdos fejlesztési források állnak rendelkezésre, akár a kis, akár a nagy léptékű fejlesztéseket nézzük – mondta a polgármester.

A Tőr utca első ütemének útépítése fejeződött be

Fotó: Katona Ákos

– Zajlanak a nagy csomóponti fejlesztések, mellette pedig ezen Tőr utcai útépítéshez hasonló kis léptékű fejlesztések is megvalósulnak. A déli városrészen a Mandolás utca útépítése, a nagy csomóponti fejlesztések, valamint a kis lakossági utak fejlesztése is jó ütemben zajlik – tette hozzá.

Saját erőből folytatódik

– A júliatelepi városrész az elmúlt 5-6 évben jelentősen előrelépett, hiszen a 2014-20-as uniós fejlesztési ciklusban jelentős összeget tudtunk a júliatelepi utcák fejlesztésére fordítani, ebben a ciklusban egyelőre saját erőből folytattuk ezeket a fejlesztéseket – mutatott rá a városvezető.

Becsky István önkormányzati képviselő elmondta, hogy a Tőr utcai útépítés első szakasza 110 méter hosszúsággal és 3 méter széles útburkolattal lett kialakítva, modern csapadékvíz-elvezető rendszerrel. Szavai szerint a Júliatelep nagyon hálás az önkormányzatnak, hiszen 2014 óta látható, hogy mennyi útfelújítás vagy aszfaltos burkolattal ellátott út építése valósult meg ott, ahol korábban földút volt.

Köszönjük az itt lakók türelmét, akik elfogadóan tudomásul vették az útépítés folyamata miatti esetleges kellemetlenségeket. Bízunk abban, hogy a fejlesztés hasznára lesz az itt lakóknak

– tette hozzá.

