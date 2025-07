Hatalmas lángokkal égett le a fesztivál főszínpada! Mégis megtartották a bulit, nem is akárhogy!

Korábban beszámoltunk róla, hogy két nappal a hivatalos megnyitó előtt, szerdán tűz ütött ki a Tomorrowland főszínpadán, a belgiumi Boom városában. Egyik olvasónk jelenleg is a helyszínen tartózkodik, tőle tudjuk, hogy a fesztivált ennek ellenére is megtartják, az előadók más-más színpadon lépnek fel. Szó esett arról is, hogy egy alternatív nagyszínpadot állítanak fel. A Tomorrowland hivatalos oldala pedig egyebek mellett arról írt, a tűz során senki sem sérült meg, a területet az eredeti tervek szerint nyitják meg.

A szervezők mindent megtettek, hogy megtartsák az idei Tomorrowland fesztivált

Forrás: Olvasónk küldte

Így pótolták a leégett színpadot a Tomorrowland szervezői

A fesztivált végül nem halasztották el, minden a szervezők tervei szerint halad.

Pénteken elkezdődött a várva várt buli.

Olvasónk a helyszínről küldött képet, amelyen jól látható, hogy a szervezők megoldották a problémát:

egy új színpadot emeltek, közvetlenül a leégett terület előtt.

Fergeteges a hangulat a fesztiválon

Forrás: Olvasónk küldte

A videón is jól látható, hogy a fesztiválozókat cseppet sem zavarja a kialakult helyzet, hamar megszokták az új „látványvilágot”.

