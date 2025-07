Új képviselőjelölt léphet Tiba István helyére, a Fidesz tanácsa már döntött

A jövő évi választásig természetesen mint a körzet megválasztott képviselője, ellátom a feladatom, ahogy eddig is tettem! Hogy azt követően mi lesz, az még a jövő zenéje. Sok minden történhet, majd látjuk, ha eljön az ideje. A listára kerülésről is majd jövő év elején döntenek azok, akik jogosultak erre. A jelenlegi helyzetből okulva, amikor az önkormányzati választást követően az emberek Hajdúböszörmény és Hajdúnánás esetében véleményt mondtak a városok vezetéséről, és ezt a negatív eredményt az én nyakamba akarták varrni, úgy döntöttem, hogy semmilyen formában nem veszek részt a vk-elnök kampányában! Ezt természetesen közöltem vele is, amit megértett és elfogadott