Ha ezt tapasztalod a telefonodon, akkor lehet, hogy lehallgatnak, de még az adataidat is felhasználhatják!

Bizonyára sokan észrevették már, vagy egyébként is tisztában vannak vele, mit jelent, ha telefonálás közben zölden vagy narancssárgán látunk villogni egy pontot a készülék felső sarkában. Utánajártunk, hogy az ilyen esetekben tartanunk-e kell attól, hogy valaki lehallgatja, rögzíti a beszélgetésünket. Makay József etikus hacker a Haon érdeklődésére kifejtette: a modern okostelefonokon, például az Apple iPhone készülékein a zöld pont azt jelenti, hogy az alkalmazás a kamerát használja, vagy a kamerát és a mikrofont is. A narancssárga pont pedig azt, hogy az alkalmazás a mikrofont használja. Ezek az indikátorok a készülék beépített védelmi funkcióihoz tartoznak, és azt szolgálják, hogy a felhasználó mindig tudja, mikor van hang- vagy képfelvétel. Rámutatott, önmagában tehát nem jelenti azt, hogy „lehallgatják” vagy „rögzítik” a beszélgetést – csupán azt mutatja, hogy az adott hardverelem aktív. Az viszont már gyanúra adhat okot, ha olyankor is látjuk ezeket a pontokat a képernyő sarkában, amikor tudomásunk szerint sem a mikrofonnak, sem a kamerának nem szabadna működnie.

Sokszor észre sem vesszük, amikor a telefont lehallgathatják, a képeinket, videóinkat is felhasználhatják

Forrás: MW-archív

A telefon kameráját használják

Kíváncsiak voltunk, mely alkalmazásoktól várható, hogy kamerát vagy mikrofont használ és melyektől nem. Makay József leszögezte, nem könnyű megállapítani, mert akár egy modern számológép alkalmazás is aktiválhatja a kamerát, ha képes kameraképen felismerni a feladatot és megoldani azt. Viszont, ha ez az alkalmazás támadó szándékú, a kamerával együtt a mikrofont is aktiválhatja, ha nem vagyunk szemfülesek. Ugyanez vonatkozik egy jegyzet vagy hangrögzítő alkalmazásra is. Pár éve ez a válasz még egyszerű volt, mára viszont ember legyen a talpán, aki kiszúrja a fenyegetést.

Vannak olyan appok, amelyek kifejezetten veszélyforrások. Sajnos még ma is tömegével azonosítanak olyan alkalmazásokat, amelyek komoly adatvédelmi vagy akár kiberbiztonsági kockázatot jelentenek. Ezek gyakran: nem hivatalos alkalmazásboltokból letöltött appok (APK-fájlok Androidon); túl sok engedélyt kérő, ismeretlen fejlesztőjű appok; kémprogram-jellegű alkalmazások (például szülői felügyeletnek álcázott, de valójában lehallgatásra vagy követésre képes eszközök); felnőtt tartalmakat, hamis nyereményeket, „takarító” vagy „gyorsító” funkciókat ígérő appok, melyek gyakran reklámprogramokat, trójait vagy adathalász komponenst tartalmaznak. A legnagyobb veszélyt nem is mindig az ismert „vírus” jelenti, hanem az, ha az alkalmazás lassan, de folyamatosan szivárogtat adatokat – akár éveken át, akár a hivatalos áruházból

– sorolta az etikus hacker.