A Debrecen-Berettyóújfalu-Nagyvárad vasútvonalról értekeztek Derecskén

Derecskére látogatott kedden Tasó László országgyűlési képviselő, Északkelet-Magyarország közúti és vasúti közlekedésének fejlesztéséért felelős miniszteri biztos, hogy ott Rácz Anikó polgármester és Porkoláb Gyula alpolgármester meghívására a Városházán a tervezés előtt álló Debrecen-Berettyóújfalu-Nagyvárad közötti új vasúti vonal nyomvonalával összefüggésben egyeztessenek. A részletekről a közösségi oldalán számolt be Tasó László.

Derecskére látogatott kedden Tasó László országgyűlési képviselő, Északkelet-Magyarország közúti és vasúti közlekedésének fejlesztéséért felelős miniszteri biztos

Forrás: Facebook / Tasó László

Tasó László felidézte, képviselőtársával, Vitányi Istvánnal elutazása előtt egyeztetett már a berettyóújfalui szakaszon megvalósuló fejlesztésekről, valamint annak kihívásairól. Egyetértettek abban, hogy a beruházáshoz az értékes termőterületekből minél kevesebbet kell, hogy felhasználjon, e mellett földtulajdonosokat is legkevésbé kell, hogy akadályozza. Mint írta, Derecskén is hasonló állásponttal találkozott, de más fontos kérdések és kérések is bekerülnek a készülő feljegyzésbe, amit a szakállamtitkársággal rövidesen egyeztetnek majd, hogy azt később az építési és közlekedési miniszter figyelmébe ajánlják.

Ajánljuk még: