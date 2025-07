Debrecen is csatlakozott a Magyar Református Szeretetszolgálat kezdeményezéséhez

Tanszergyűjtés: Debrecenben is bekapcsolódhatunk abba az országos kezdeményezésbe, amelynek célja, hogy hátrányos helyzetű kisdiákok tanévkezdése könnyebb és örömtelibb lehessen. A Magyar Református Szeretetszolgálat idén is elindította „Radírozzuk ki a különbségeket!” nevű kampányát, amihez a cívisváros lakói is csatlakozhatnak – tudatta portálunkkal a Magyar Református Szeretetszolgálat. Mint írják, a cél nem kisebb, mint hogy legalább 1358 rászoruló általános- és középiskolás gyermek kapjon teljes tanszercsomagot vagy iskolatáskát – Magyarországon és a határon túl egyaránt. Az MRSZ tapasztalatai szerint a tanévkezdés sok család számára rendkívüli anyagi megterhelést jelent, főként a többgyermekes, egyszülős vagy mélyszegénységben élő háztartásokban.

Elindult a Református Szeretetszolgálat tanszergyűjtése a rászoruló gyerekek számára

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Tanszergyűjtés: amit érdemes tudni

A református szeretetszolgálat augusztus 15-ig várja az új vagy jó állapotú iskolatáskákat, tolltartókat, illetve újonnan vásárolt tanszereket – például füzeteket, írószereket, körzőt, vízfestéket – a debreceni irodán kívül Budapesten, Ózdon, Szegeden és Alsóörsön is. Augusztus második hétvégéjén pedig több nagyvárosban áruházi gyűjtések is lesznek.

A kampány célcsoportjába nevelőszülőknél élő, határon túli, illetve hazai mélyszegénységben nevelkedő gyermekek tartoznak, akik számára egyetlen toll vagy egy új táska is hatalmas segítséget jelenthet.

Ha szeretnéd, hogy egy debreceni adománnyal változást hozz egy gyermek életébe, keresd fel az MRSZ debreceni irodáját vagy csatlakozz a gyűjtéshez online.

További részletek a alapítvány honlapján olvashatók.

