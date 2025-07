Nincs bocsánat a vénkerti támadásra, kisiklott életét próbálja helyretenni a fél szemére megvakult Gábor

A támadásban teljesen elvesztette fél szemére a látását

Az előzményeket felidézve Gábor elmondta, a két férfi (az, aki rátámadt, s annak társa) rendszeresen megfordult egy hajléktalanokat ellátó helyen, ahol ételt és ruhát kaptak. Itt ismerkedett meg velük.

– Egyszer az egyik lopott tőlem ötezer forintot, amit be is vallott, bocsánatot is kért. Később, amikor találkoztam vele, kértem, hogy a tartozását kezdje el törleszteni, de legalább erre valamilyen szándékot mutasson.

Erre bekattant, elkezdett szitkozódni, azt mondta: „Megöllek!”,

majd a nyakamnál fogva földhöz vágott. A továbbiakra viszont már nem emlékszem – idézte fel. Hozzátette, a másik hajléktalan nem bántotta, de nem is próbált közbelépni.

Két napig nem látott egyik szemére sem, majd a bal szemére visszatért a látása, viszont a jobb szemét nem tudták megmenteni.

Azonnal elfogták a két hajléktalant Debrecenben

A két hajléktalant a rendőrök később megtalálták, kihallgatták őket, azonban letartóztatásukat egyszer sem rendelte el a bíróság. Pedig a támadó korábban is követett el hasonló bűncselekményt, illetve – mivel hajléktalanok – egyébként sem egyszerű a felkutatásuk.

Először a vád súlyos testi sértés volt a támadómmal szemben, míg a másikuknak segítségnyújtás elmulasztása miatt kellett volna felelnie. Mikor kiderült, hogy maradandó fogyatékosságot szenvedtem, súlyosbították mindkettejük vádját

– tudtuk meg Gábortól. Hozzátette, ezúton is köszöni a rendőrség munkáját, akik folyamatosan tájékoztatták, értesítették az üggyel kapcsolatban, annak felderítése érdekében.