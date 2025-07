Takács Szofi szintet lépett, koreográfiái láttán leesett az állunk és úgy maradt! – fotókkal, videóval!

Az elmúlt időszakban szó szerint halmozták az érmeket a debreceni Feeling Tánc és Mazsorett Egyesület versenyzői, akik rengeteg hazai és nemzetközi eseményen vettek részt. A 9 éves Takács Szofi július elején az eddigi legnagyobb egyéni sikerét érte el azzal, hogy a spanyolországi Burgosban rendezett világbajnokságon – ahol 60 ország 8500 táncosa vett részt – egy arany és egy bronzérmet szerzett. Mivel ezen a vb-n korábban még sose vett részt magyar versenyző, hab a tortán, hogy történelmet is írt.

Takács Szofi a legújabb – a július eleji világbajnokságon szerzett – érmeivel

Fotó: Vida Márton Péter

Takács Szofit a szerdai edzésén látogattuk meg, ahol megmutatta, milyen táncelemeket tud, a „Life is the party” és a „Bird on fire” koreográfiái láttán pedig leesett az állunk. Természetesen olvasóink számára is megörökítettünk egy-egy mozdulatsort, de a fiatal tehetség még nyilatkozott is. Emellett Takács-Pántya Barbarával, a Feeling vezetőjével és egyben Szofi édesanyjával is beszélgettünk többek között a mögöttünk hagyott időszakról, a legfőbb kihívásokról és még a Debreceni Virágkarneválról is szó esett.

Takács Szofi családja 0-24-ben a tánccal él

– Az elmúlt szezonban sok kvalifikációs versenyen, Európa-bajnokságokon és vb-n vettünk részt. Most a táncosaink számára jön egy kis pihenés, majd októberben kezdődik az új idény, viszont van bőven teendőnk. A mögöttünk hagyott időszakot egyértelműen pozitívan értékelem, egyesületi szinten is nagy sikereket értünk el, állíthatom: ki tudtuk hozni magunkból a maximumot, ezzel a kitűzött célt is elértük. A lányok nagy fejlődésen mentek keresztül, a magyar bajnoki címek mellett világbajnoki és Eb-címeket is szereztek – fogalmazott Takács-Pántya Barbara, aki aztán azt is kifejtette, milyen érzés számára edzőként és édesanyaként szurkolni Szofinak.

Edzőként látom, hogy fejlődik és nagyon élvezi a versenyeket. Azt gondolom, most szintet lépett, már a nemzetközi mezőnyben is stabilan megállja a helyét. Anyaként az érzelmek vezérelnek, felemelő érzés, nagy boldogság látni azt, hogy ennyire szereti, amit csinál. A családban a nap huszonnégy órájában szó van a táncról, otthon is van gyakorlás, mindenki részese az egész folyamatnak. Videókat elemzünk, a férjem tanítja az akrobatikát, a kisfiam is elmondja, mit lát. A tánc átszövi az egész életünket

– tette hozzá Takács-Pántya Barbara.