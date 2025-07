Imádod az ázsiai ételeket? Jobb, ha ezt akkor sem eszed meg, mindet visszahívták belőle

Egészségügyi kockázat miatt hívják vissza a Pho Leves Kocka nevű ételízesőt a nem jelölt szója allergén tartalom miatt. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság hétfőn közölt tájékoztatása szerint az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján vállalati önellenőrzés során nem jelölt szója allergén jelenlétét mutatták ki Vietnámból származó leves fűszerekben. A termékből hazánkba is érkezett több magyar vállalkozás részére. A nem jelölt allergén arra érzékeny fogyasztók számára komoly egészségügyi kockázatot jelenthet.

Szója miatt hívják vissza a terméket

Forrás: Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság

Kifejtették, késedelem nélkül felvették a kapcsolatot az érintett vállalkozásokkal annak érdekében, hogy a vállalkozások mielőbb megtegyék a szükséges intézkedéseket, gondoskodjanak a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásról. A vállalkozások által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomon követi.

Az elmúlt héten teát és gyorsfagyasztott szilvát is hívtak vissza egészségügyi kockázat miatt.

Az érintett termékek adatai az alábbiak: 1. Termék megnevezése: Pho Leves Kocka Csirkehús Ízesítéssel, 75g (Bao Long)

2. Kiszerelés: 12x75 g

3. Tétel: 3235 4. Termék megnevezése: Pho Leves Kocka 75g (Bao Long)

5. Kiszerelés: 12x75 g

6. Tétel: 3238 1. Holland nagykereskedő: Heuschen & Schrouff

2. Vietnámi exportőr: Thy Long Production Trading CO LT Termékvisszahívás oka: nem jelölt allergént tartalmaz

