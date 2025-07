Debrecenben is népszerű a mobilos számlabefizetés, a te telefonod is képes lehet rá! – fotókkal!

A ZAFÍR Portál újabb fejlesztésének köszönhetően mostantól mobilalkalmazáson keresztül is elérhetők a legfontosabb debreceni közüzemi szolgáltatások – hívta fel rá a figyelmet keddi közleményében a debreceni önkormányzat. Mint írták, a Google Play és az App Store áruházakból letölthető ZAFÍR Mobil App lehetővé teszi a számlabefizetést, mérőállás-diktálást, egyenlegkövetést és hibabejelentést is, mindezt gyorsan, biztonságosan és papírmentesen. A részletekről Barcsa Lajos alpolgármester és Major István, a DV Info Kft. ügyvezetője számolt be egy sajtótájékoztató keretében kedden.

Forrás: DMJV

Mint elhangzott, a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. tagvállalatainak – a Debreceni Vízmű Zrt., a Debreceni Hőszolgáltató Zrt. és a Cívis Ház Zrt. – ügyfelei számára kifejlesztett ZAFÍR Portál 2015 óta szolgálja a lakosság kényelmét.

A portál regisztrált felhasználóinak száma mára meghaladja a 36 ezret. A rendszer évente 2,5 milliárd forintnyi bérleti és közüzemi díj papírmentes kiegyenlítését teszi lehetővé – most már mobilon is.

Barcsa Lajos alpolgármester a mai sajtótájékoztatón hangsúlyozta:

Debrecen akkor fejlődik igazán, ha nemcsak nagy beruházásokat látunk, hanem olyan fejlesztések is történnek, amelyek az emberek mindennapjait teszik kényelmesebbé. A ZAFÍR applikáció pontosan ilyen. Én magam is az első regisztrálók között voltam, és nap, mint nap használom. Jó látni, hogy egy debreceni rendszer ekkora utat járt be, és mára mobiltelefonról is bárki egyszerűen elintézheti az ügyeit.

Az ügyfél és forgalmi adatok vezették arra a DV Info Kft.-t, hogy az ügyfélélményt tovább erősítsék. 2025. 07. 01-től elérhető a ZAFÍR Rendszer mobil applikációval is, Android és IOS platformokon egyaránt. A ZAFÍR Mobil Appok letölthetők a Google Play Áruházból és az App Store-ból is. Az újabb ZAFÍR platformmal, a mobil eszközöket szélesebb körben használó ügyfeleket célozzák meg. A DV Info Kft. információbiztonsági szempontból is kiemelkedő tanúsítványokkal és minősítéssel rendelkezik.