Újabb utcákban lesz fizetős a parkolás Debrecenben! Mentsd le ezt a térképet, nehogy baj legyen!

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, jelentősen átalakul a parkolás Debrecenben: több zónát is létrehoznak, változnak tarifák, bérlettípusok is. Ezekkel az intézkedésekkel az önkormányzat többek közt a közösségi közlekedési eszközök használatának előtérbe helyezését, valamint a városközpont forgalmi terhelésének csökkentését szeretné elérni, ehhez hasonló rendszer egyébként Budapesten és más városokban is működik már. A városban a könnyebb használhatóság érdekében színnel jelölt új parkoló zónákat hoztak létre. Június végén az előző döntéshez képest enyhítettek a lakossági ingyenes parkolás igénylésének szabályain, valamint egy hónappal eltolták a bevezetés dátumát – hívta fel rá a figyelmet közleményében a DV Parking Kft., valamint számos egyéb részletet is megosztott.

Újabb utcákban lesz fizetős a parkolás Debrecenben! Mentsd le a lenti a térképet, nehogy baj legyen!

Forrás: Illusztráció / Napló-archív

A DV Parking Kft. közösségi oldalán hétfő délelőtt megjelent bejegyzésében több fontos információt is megosztott az új Zöld zónáról, mint írták, a II-es számú zóna a belvárostól távolabbi, de frekventált városrészeket foglalja magába.

Itt kedvezőbb díjszabás és szélesebb bérletválaszték várja az autósokat, ráadásul az ide megváltott bérletek a zöld, kék és sárga zónákban is érvényesek lesznek, ráadásul kiegészítő havi mélygarázs-bérleteket is válthatnak az autósok a Sas, Kölcsey vagy Nagyerdei garázsokba.

Emlékeztettek, szombaton, vasárnap és ünnepnapokon pedig ingyenes lesz a várakozás. A honlapjukon közzétett írásukban ráadásul további részleteket is elárultak a változtatásokról. Egyebek mellett például azt is megemlítik, a parkolójegyek ára átlagosan 18,6 százalékkal emelkedik, kivéve a Klinika parkolót, de változnak a lakossági díjmentes parkolás szabályai, amelyben az alábbi technikai könnyítéseket eszközölik:

Technikai könnyítésként a továbbiakban a forgalmi engedélybe bejegyzett üzembetartói vagy tulajdonosi jogosultság igazolásán túl egyedül a lakcímet igazoló hatósági igazolványban szereplő lakcímadat lesz irányadó a közszolgáltatónál történő regisztráció során, azaz a forgalmi engedélyben szereplő lakcímnek nem kell megegyeznie a lakcímkártyán szereplő állandó lakcímmel.

Egy lakcímhez továbbra is két autó regisztrálható, de az egy névhez is kapcsolódhat. Egy autót azonban csak egy lakcímhez lehet beregisztrálni! Ezt a regisztrációs rendszer automatikusan követi.