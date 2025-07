Orbán Viktor nyugodtan fut rá a választásra, egy zavaró dolog van csak...

A Pikk legújabb részében Bayer Zsolt publicista és Ambrózy Áron, a Pestisrácok.hu munkatársa Orbán Viktor miniszterelnökkel beszélgetett. A műsorban többek között szó esett a Tisza Pártról, Sebestyén József tragikus haláláról és az Európai Unió jövőjéről is. A beszélgetés elején belpolitikai kérdésekkel foglalkoztak, Bayer Zsolt úgy fogalmazott, Orbán Viktor kihívója most egy olyan ember, aki ha nem a kihívója lenne, akkor a baloldali és a liberális sajtó egész nap a torkán ugrálna, mint notórius hazudozónak és asszonybántalmazónak. Most mégis a tenyerükön hordozzák. Feltette a kérdés, hogy ez a politika vége, vagy ez ma a politika? A miniszterelnök azt mondta, nem tudják még erre a választ, majd talán néhány év múlva derül ki, hogy valóban lejárt-e a régivágású, a „magukfajta”, tényekből, programokból, munkából, eredményekből, felelősségből kiinduló politikusok ideje vagy sem.

Orbán Viktor: Nekünk mindig is volt egy szervezett politikai közösségünk

Forrás: MW-archív

Szóba került a Tisza Párt kongresszusa is, ahol végül nem mutatták be a jelölteket.

Nekünk mindig is volt egy szervezett politikai közösségünk, amit úgy hívtak, hogy párt. Amivel itt szemben állunk, az nem az. A Tisza egy digitális politikai mozgalom, nekik nincsen pártjuk, már ha a párt azt jelenti, amit mi értünk rajta: jelöltek, tagok, felelősség, hatáskör, program.

– húzta alá Orbán Viktor, hozzátette, az a hipotézise, hogy ebben a modern világban kell egy hagyományos politikai párt, és kell legyen digitális politikai mozgalom, nekünk ebből másfél megvan – utalt a néhány hónapja elindult a Harcosok Klubjára – , a Tiszának viszont csak egy van meg, a mozgalom.

Orbán Viktor szerint a teljesítmény magáért beszél

A 2026-os választás kapcsán először arról beszélt, a 2022-ben vállalt dolgokat 90 százalék felett teljesítették: kimaradunk a háborúból, migránsokról szó se lehet, meg fogják emelni a gyerekek után járó adókedvezményt, megcsinálják Európa legnagyobb adócsökkentési programját – sorolta.

Miért lenne más választási eredmény 2026-ban, mint volt 2022-ben? Ezért én nyugodtan futok rá erre a választásra, az egyetlen zavaró és új dolog, hogy a régi ellenzéket eltüntették, helyette létrehoztak egy digitális politikai mozgalmat

– szögezte le, azt vallja, a teljesítményt nem tudja felülmúlni a digitális politikai mozgalom.