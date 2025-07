Több száz embernek segíthet a hajdú-bihari projekt

Az OpenRegioCulture projekt partnerei 2025. június végén találkoztak Nagybányán, hogy megosszák egymással azokat a jó gyakorlataikat, amelyek segítik a kulturális értékek elérhetővé tételét a speciális igényű emberek számára is. A kétnapos esemény során nemcsak egymás tapasztalatait ismerték meg, hanem a házigazda régió, Máramaros példáit is. A program változatos és inspiráló volt: érdekes előadások, hasznos jó gyakorlatok, tanulmányutak és találkozások a helyi szereplőkkel egyaránt szerepeltek benne. A résztvevők így átfogó képet kaptak arról, hogyan lehet a kultúrát akadálymentesebbé tenni, és hogyan lehet ebben együttműködve fejlődni. A találkozó tovább erősítette a partnerség összetartását is – számolt be róla a Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata.

Az OpenRegioCulture projekt partnerei Nagybányán találkoztak

Forrás: Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata

Mint írják, az OpenRegioCulture (ORC) projekt harmadik interregionális workshopját 2025. június 25–26-án rendezték meg Máramaros megyében, Romániában. Az ORC célja, hogy javítsa a kulturális terek hozzáférhetőségét a speciális igényű emberek számára, elősegítve a befogadást és a közös kulturális élményeket.

Különböző bemutatóval készültek a vendégeknek

A rendezvény Nagybányán kezdődött, ahol a helyi vezetők szívélyes fogadtatásban részesítették a vendégeket, majd bemutatót tartottak Máramaros gazdag hagyományairól. A kultúrát itt hídként értelmezik – amely összeköti az embereket, függetlenül képességeiktől.

OpenRegioCulture projekt alkalmával számos jó gyakorlattal ismerkedhettek meg

Az első workshop alkalmával a projektpartnerek számos jó gyakorlatot mutattak be: volt, aki technológiai megoldásokkal segítette a fogyatékossággal élő emberek múzeumi élményeit, mások közösségi projekteket, mesemondást vagy oktatási programokat emeltek ki. Az egyik kulcsüzenet az volt, hogy bármilyen méretű vagy költségvetésű intézmény képes tenni a kultúra elérhetőbbé tételéért.

Hozzátették: a résztvevők több inkluzív intézményt is meglátogattak. A „PETRE DULFU” Megyei Könyvtárban a látássérült látogatók Braille-könyveket és DAISY audiokönyves Victor Reader eszközöket használhatnak. Egy interaktív bábos mesemondás során megtapasztalhatták, miként képesek a történetek minden korosztályt és képességű embert bevonni.