A Debrecen Egyetem segít Tiszafürednek: új onkológiai rendelés indul a daganatos betegekért

Már most nagyon sokféle megállapodásunk van Tiszafüreddel, de a jövőre vonatkozóan is vannak közös terveink. Együttműködéseink kiterjednek az oktatástól az innováción keresztül, az iparfejlesztés és a betegellátás területére is. Bízom abban, hogy a legújabb, a tiszafüredi onkológiai tevékenységre vonatkozó megállapodásunk a korábbiakhoz hasonlóan eredményes lesz