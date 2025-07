Ki szerelmes? – felvillanyozta Nótár Mary a Campus Fesztivál közönségét! – fotókkal!

Ezúttal is elbűvölte a rajongókat Nótár Mary, a mulatós műfajának koronázatlan királynője pillanatok alatt olyan hangulatot varázsolt a színpada köré, amelyet még a legismertebb hazai előadók is megirigyelhetnek. Hiába árnyékolta be az eső is a Campus Fesztivál harmadik napját, a közönségben olyan energiák mozdultak meg a legismertebb mulatós slágereket hallva, hogy szinte forrott a levegő a koncert ideje alatt.

Ki szerelmes? – felvillanyozta Nótár Mary a Campus Fesztivál közönségét!

Forrás: Czinege Melinda

A Rázd meg és a Csók, csók, puszi is táncra perdített fiúkat-lányokat egyaránt, és olyan önfeledt állapotba kerültek a rajongók, hogy amikor Mary megkérdezte, ki szerelmes, hirtelen mindenki felemelte a kezét.

További fotókon Nótár Mary Campusz Fesztiválos koncertje: