Szinte utánad dobja a lefoglalt kocsikat a NAV, ezt kapod most egy bevásárlás áráért – fotókkal

Szemrevaló példány az a BMW X83-as is, amely egymilliós kezdőlicittel szerepel a listán. A jármű 365 ezer kilométert tudhat maga mögött, némi kavicsfelverődés, karcolás és kisebb horpadás csorbít a szépségén, de ilyen áron vétek lenne kihagyni. Hasonlóképpen jó ajánlat lehet 875 ezer forintért egy Mercedes E 220 is, a 15 éves modell 400 ezer kilométert futott eddig, érvényes műszakija van 2026 nyaráig, ráadásul sérülései is elhanyagolhatóak.