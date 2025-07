Lázár János elmondta, ekkor döntenek a debreceni Nagyállomás fejlesztéséről – videóval

Lázár János személyesen jelentette be tavaly októberben a debreceni Nagyállomás fejlesztését. Az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) és a MÁV-csoport 2024-ben nagyszabású állomásfejlesztési tervet hirdetett. Az alapján az épületek az állam, vagy adott esetben az önkormányzatok tulajdonában maradnának, azonban magántőke bevonásával biztosítanák a forrást a felújításokra. Az építési és közlekedési miniszter már akkor is hangsúlyozta, hogy nem privatizálják az épületeket, ennek ellenére többen úgy értelmezték, miszerint külföldi kézre kerülnének a pályaudvarok. Most ismét előkerült a téma a miniszter keddi videójában.

Még az idén dönthetnek, kire bízzák a Nagyállomás fejlesztését

Forrás: illusztráció/Napló-archív

Korábban már írtunk róla, hogyan is valósulhatna meg ez a gyakorlatban. Az állomások továbbra is a köztulajdon részét képeznék, a magánbefektető pedig a felújításért cserébe meghatározott ideig kereskedelmi célra hasznosítaná az épületeket. Tulajdonképpen bevásárlóközpont jellegű létesítményeket alakítanának ki, ahol a vasúti beérkeztetés és a kereskedelmi egységek különválnának, azonban egy épületben történne a kiszolgálásuk.

Debrecenben van olyan magántőke, vannak olyan emberek, akik átvennék a fejlesztését a debreceni vasúti pályaudvarnak. Még az idén dönthetünk, hogy a debreceni pályaudvar fejlesztését kire bízzuk, állam és magánszektor közösen

– mondta a rövid videójában a miniszter. Bővebben itt tudjátok megnézni, mit válaszolt a Debrecen kapcsán feltett kérdésre Lázár János:

