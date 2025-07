Nagyon megszívhatják a dízelesek: szigorítás jöhet a műszaki vizsgán!

Eltűnhet a dízelautók egy része? A többi EU-s országhoz hasonlóan Magyarországon is kötelezővé teszik a műszaki vizsgákon a részecskeszámlálóval végzett ellenőrzés bevezetését, és erre készül a magyar kormány is, mint a vezess.hu írja. Ez igen komoly szigorítást jelentene, mivel sokan „kiüttetik” a DPF részecskeszűrőt az autóikból, ezzel a módszerrel viszont lényegesen lecsökkenne a műszaki vizsga után „trükkösen” közlekedő kocsik száma. Íme, a részletek!

Érvényes műszaki vizsga DPF szűrő nélkül? El is felejthetjük!

Nem lesz több trükközés? Szigorodhat a műszaki vizsga a dízelautók számára!

A vezess.hu azt is kifejti, hogy első körben 25 részecskeszámláló berendezést szerzett be a kormány az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) közlése szerint. Ezeknek az eszközöknek a bevetése azonban még várat magára a kormányhivatali vizsgaközpontokban: itt ellenőrzik többek között az oktatóautók, a taxik és az átalakított járművek állapotát is. Mint a portál írja, a dízelmotorok által kibocsátott apró részecskék komoly egészségügyi kockázatot jelentenek, növelik a rákos és érrendszeri betegségek gyakoriságát.

Tiba János, a debreceni Fékcentrum Kft. tulajdonosa úgy véli, ha ez a szabályváltozás érvénybe lép hazánkban, akkor jelentősen lecsökken azoknak az autóknak a száma, amelyek átmennek majd a rostán. Mint elmondta, ez külföldön, például Németországban is így van, hogy küzdenek a dízelautókkal, mert azok nem felelnek meg a műszaki vizsgákon.

Le fog esni a dízelautók értéke, mert nem tudnak trükközni az értékekkel sem, amiket kimutatnak a mérő berendezések, nem lehet innentől kezdve manipulálni

– mondta a tulajdonos.

Miért szedik ki az autóból a DPF szűrőt?

Ha valaki esetleg nincs tisztában azzal, hogy mi célt szolgál a DPF szűrő, röviden elmagyarázta Tiba János:

a tökéletes égéshez kell, vagyis ahhoz, hogy el tudja égetni az üzemanyagot úgy, hogy a káros anyag kibocsátása sokkal kevesebb lesz, sokkal tisztább levegőt bocsátanak ki az autók. Ez a folyamat viszont visszafojtja az autó teljesítményét (ha nem jó üzemanyagot használ hozzá), és ezért szedik ki.

Tiba János leszögezte, hazánkban jellemző, hogy még akár innen keletről is képesek elvinni az autókat a Dunántúlra olyan műszaki vizsgaállomásra, ahol átengedik az autót nem működő részecskeszűrővel is, így viszont lényegesen nagyobb lesz a teljesítmény mellett a káros anyag kibocsátása is.