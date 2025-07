Milyen mesét nézzen a gyerek? A pszichológus válaszától Peppa malac is felröfögne

Régen is voltak mesék, amire most azt mondják/mondanák pszichológusok, hogy túl agresszív, nem megfelelő, ahogy most is lehet találkozni olyan tartalommal, amiben találni kivetnivalót. Éppen ezért hangsúlyos a szülő szerepe, felelőssége és példamutatása a gyermeke által fogyasztott tartalom ellenőrzésében és kontrollálásában