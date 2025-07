Kósa Lajos: „Nem tartom lényegesnek sem az ózdi művész urat, sem az ő munkásságát” – videóval

Mint ismert, hatalmas felháborodást keltett Majka koncertje a 2025-ös Campus Fesztiválon. Ahogy azt megírtuk, a Csurran, cseppen című számának végén a miniszterelnököt megszemélyesítő Majka egy „Isten áldja Bindzsisztánt, b...zdmeg!” felkiáltással tisztelgett hallgatóságának, majd az egyik közreműködő egy fordítva megfogott mikrofonnal eljátszotta, hogy fejbe lövi a rappert.

Nagy botrányt kavart Majka koncertje a Campus Fesztiválon

Forrás: Napló-archír

A botrányos fellépés után a Campus Fesztivál szervezői is elhatárolódtak a történtektől, majd sorra szólaltak fel ellene a politikusok is. Papp László polgármester közleményében úgy fogalmazott, hogy elhatárolódik és egyben elítél minden olyan tevékenységet, amely az erőszakot öncélúan, politikai indíttatásból mutatja be, vagy arra bármilyen formában utal.