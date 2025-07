Jó hírt közölt az államtitkár, ennek Hajdú-Biharban is örülni fognak – videóval

Jó hírt közölt közösségi oldalán a Magyar Falu Programról Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos.

Újabb pályázat jelenik meg a Magyar Falu Program keretében

Forrás: Gyopáros Alpár / Facebook

Új felhívás jelenik meg a Magyar Falu Programban

– A Magyar Falu Programban évek óta nagyon fontos fejlesztéseket hajtunk végre. Néhány éve egy rendkívül népszerű pályázatot hirdettünk. Ezt meg fogjuk hirdetni most is. Figyeljetek csak, jönnek a részletek! – mondta a videóban Gyopáros Alpár. A folytatásban pedig rögtön ki is derül miről van szó:

500 millió forintos keretösszeggel hirdetnek pályázatot, melynek keretében települési önkormányzatok pályázhatnak ingyenes ivartalanítás, chippelés, védőoltás biztosítására.

A részletes felhívást a Magyar Falu Program hivatalos oldalán jelentetik meg majd július 28-án, 14:00 óra után.