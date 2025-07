Figyelemfelkeltő óriásplakátokat jelentetett meg a napokban a Lidl több magyarországi nagyváros közterein – hívta fel rá a figyelmet az origo.hu. Mint írják, ezeken az áruházlánc egy augusztus első napjaira időzített meglepetésről szól a közönséghez. Azt sejtetik, hogy a Lidl „nagy dobásra készül”, azaz valami különleges újdonságot tartogat a vásárlók számára. Mivel a Lidl a legnagyobb élelmiszerjellegű kiskereskedelmi lánc az országban, ezért az Origo megkereste a vállalatot a kampány részleteivel kapcsolatban, és a várható újdonságról.

Bombameglepetéssel készül a Lidl Debrecenben? Árulkodó plakát jelent meg, itt a boltlánc válasza!

Utalásokat rejtett a Lidl a kampányban?

Az óriásplakátról képet is készített az Origo, amely alább is megtekinthető. A plakáton látható „limited edition” kifejezés akár arra is utalhat, hogy olyan termék jelenik meg a boltlánc kínálatában, amely korlátozott ideig, illetve korlátozott példányszámban lesz elérhető a vásárlók számára.

Bombameglepetéssel készül a Lidl Debrecenben? Árulkodó plakát jelent meg, itt a boltlánc válasza!

A debreceni Lidl-üzletekbe is jut majd belőle!

A QR-kód a Lidl Magyarország egyik aloldalára visz, ahol a vállalat néhány alapinformációt elárul a készülő újdonságról. Az is kiderül, hogy a meglepetés nem a teljes magyarországi hálózaton lesz elérhető, hanem öt nagyváros hat helyszínén. A Lidl egyébként az oldalt felkeresőknek azt ajánlja, hogy kövessék a közösségi médiás felületeiket a további információkért.

A térképszelvény jelölése alapján Pécs, Szeged, valamelyik település a Balaton déli partján, továbbá vélhetően Debrecen, és két érintett helyszínnel Budapest lesz majd érintett az újdonságban.

Az Origo megkereste a magyarországi Lidlt exkluzív információkért azzal kapcsolatban, hogy mire készülhet a vállalat. A cég válaszáról valamint a promóció további érdekességekről az origo.hu cikkében olvashatnak.

