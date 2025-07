Fadarab és műanyag az ételben, de a debreceni horrorétterem tulajdonosa szerint „jól van az úgy”

Néha azért a világ silánnyá zsugorításával vádolt internetnek is felsejlik az előnyös oldala. Azzal például, hogy a nép nyilvánosan véleményezhet termékeket, filmeket és üzleteket, tompul a marketingesek mindenható ereje. Míg a korgó gyomrunk nem hazudik, a reklámok viszont igen, ezért a mai kor tudatos vásárlója étteremválasztás előtt az internetes vélemények alapján tájékozódik. A Google Térkép nemcsak a környék vendéglátóhelyeit, de azok értékeléseit is azonnal feltünteti, továbbá jó támpont lehet a Tripadvisor vagy épp egy reddites fórum is. Így kerestünk rá mi is arra, melyik a legrosszabb étterem Debrecenben. Bár a pontozási rendszer nem tökéletes, hiszen könnyen lehet, hogy csak valamely konkurens vállalkozás akar borsot törni a többiek orra alá egy-egy elborzasztó véleménnyel. Éppen ezért olyan gyorséttermeket választottunk ki, ahol saját tapasztalatból tudjuk, hogy a vádak bizony nem alaptalanok.

A legrosszabb étterem Debrecenben: panasz az ételre, a kiszolgálásra (a kép illusztráció!)

Fotó: Illusztráció: MW-archív

Találtunk több olyan helyet, amelyet ugyan nem mindenki utál, de könnyen belefuthatunk abba, hogy elrontják a vacsoránkat, esetleg a gyomrunkat is. A felsorolás végére viszont egy olyan gyorséttermet tartogatunk, amely nyugodtan kiérdemelhetné a vendéglátás terroristája címet.

Részegen nem olyan rossz az étterem

A belvárosban, az egyik népszerű kocsmához közel található az egyik legrosszabbnak tartott gyorsétterem. A Google értékelések alapján mégis sikerült 3,5 csillagot elérnie az 5-ből. Az egyik vásárló azt írta, „a tzatziki szósznak az édesen kívül semmi más íze nem volt”. Mi már azon is meglepődtünk, hogy egyáltalán édes. Talán ő még a szerencsésebbek közé tartozott: más ehetetlenül megdermedt, száraz hamburgerbucit kapott nyers hússal. De olyat is olvastunk, hogy valaki egy darab csontot talált a szendvicsében. A vendégek által az ételekről készített fotók valóban gyakran felismerhetetlen állapotban lévő, gusztustalan ételeket tükröznek.

„Hogy tud egy gírosztál tocsogni a zsírban? Szalonnasütés után látok ekkorra mennyiségű zsírt” – írja egy elégedetlen ügyfél. Egy másik vendég személyesen tért be oda, szerinte bunkó a személyzet, ráadásul hanyag munkát végeznek, azt is lassan, a hely pedig „putris, piszkos”. Hogyan működhet mégis? Egy debreceni Reddit-csoportban például az a teória kering, hogy a hely csak éppen amiatt élte túl az elmúlt évtizedeket, mert a közeli kocsma miatt sokan járnak oda részegen. Ezt tükrözi az alábbi beszédes, de ha úgy nézzük, valamelyest derűlátó értékelés is:

Nagyon rossz, de nyitva van este, nem hánytam ki, és valamilyen szinten a piát is felszívta. Tíz feles után, részegen se ajánlom, de ha ott vagy, talán segít. Józanul ne próbáld!

Égett olasz pizza, szikkadt kínai csirke

Szintén hemzseg a negatív értékelésektől az egyik belvárosi pizzéria. Főként a két órán felüli kiszállítási időre, az összekevert, hidegen érkező rendelésekre, a lefelejtett, de kifizetett feltétekre panaszkodnak, és legtöbbször az merül fel problémaként, hogy a pizza alja szénné égett. Olyan illető hozzászólását is olvastuk, aki azon akadt ki, hogy éjszaka 2 órakor a futár becsengetett a házba, ahelyett, hogy telefonon értesítette volna. A panaszosok nagy része azt is kifogásolja, hogy reklamálni sem volt lehetősége, mivel a telefont nem veszik fel az étterem dolgozói. Akik személyesen is betértek már, azt kifogásolták, hogy a személyzet korábbi, körülbelül egy évvel ezelőtti cseréje óta vált minősíthetetlenné a hely: a zene üvölt, a dolgozók flegmák, a kiszolgálás botrányos, az egyre inkább ehetetlen ételek pedig egyre drágábbak. Az egyik férfi szerint – aki évek óta törzsvendége a helynek – általános probléma, hogy manapság az összes, „utcáról berángatott” szakács csak le akarja tudni a műszakot.