Teljesen újfajta virágkocsit jelentettek be, ez lesz az idei debreceni karnevál egyik legkedvesebb attrakciója

A közelgő debreceni virágkarneválra hangolódva idén egy különleges, közösségi virágkocsit is indítanak, amely minden debrecenié és amelynek alkotói maguk a debreceniek. A Dósa nádor téren augusztus 15. és 19. között bárki részt vehet majd a díszítésben, de aki szeretne, már most is csatlakozhat a kocsikészítő csapathoz, ugyanis 240 cserepes virág vár szerető örökbefogadóra, amit díszítőelemként lehet majd felhasználni – minderről sajtótájékoztatón számoltak be július 30-án a Kölcsey Központban.

Széles Diána (jobbról) és Dobos Zita (balról) beszéltek a közösségi virágkocsi készítéséről

Fotó: Czinege Melinda

Széles Diána, Debrecen alpolgármestere a szerdai sajtótájékoztató kijelentette:

Egy új hagyományt szeretnének elindítani

– Mindannyiunknak az a célja, hogy a debrecenieknek jó legyen, és most egy olyan kocsit szeretnénk bemutatni, amilyen még nem volt – mondta Széles Diána. Felidézte a virágkarneválokhoz fűződő emlékeit, hozzátéve, hogy amely eseményekben részt vett valamilyen formában, azokhoz tudott kötődni. Ilyen volt a belga narancsdobáló, a kerékpáros felvonulás, vagy a karneváli futás – mind-mind nagyszerű élményt nyújtottak.

„Ezt szeretnénk most megvalósítani egy olyan közösségi kocsival, amelyet csak úgy hívunk, az ölelés ereje.”

– Közösségi virágkocsinak nevezzük, mert ezt nem egy cég állítja, nem egy reklámról, hanem a városról szól. Arról, hogy a debreceniek részt tudnak vállalni a virágokkal a díszítésben, ahogy a felvonulásban is. Nagyon köszönöm a Debreceni Ady Endre Gimnáziumnak, a Mozdulj Debrecennek, és azoknak a tánccsoportoknak, akik részt vállalnak abban, hogy debreceni emberek fogják kísérni a virágkocsit – mondta Széles Diána. Szintén háláját fejezte ki Borbély Tamásnak, a közösségi kocsi megálmodójának is.

– 240 cserepes virág kiosztása kezdődött meg, ezek fogják díszíteni a közösségi virágkocsit. Ezeket a virágokat a mai naptól örökbe lehet fogadni, gondoskodni róla – locsolni, nevelgetni, majd augusztus 19-én el lehet hozni a Dósa nádor térre, ahol a növény a közösségi virágkocsi részévé válik – mondta.

240 cserepes virág vár szerető örökbefogadókra

Fotó: Czinege Melinda

A közösségi virágkocsi díszítésének részletei

Dobos Zita, a Főnix Rendezvényszervező Nonprofit Kft. ügyvezetője a kezdetekről és a közösségi kocsi mozgató erejéről beszélt.

120 évvel ezelőtt, amikor a Debreceni Nőegylet úgy döntött, hogy szeretnének a városban egy mentőkocsit, feldíszítettek egy szekeret. Ezt vonultatták fel a városban; tették ezt azzal az összefogással és a szeretettel, hogy segítsenek – hogy egy jó ügy mellé álljanak

Az akkori összefogás és szeretet ereje példaértékű volt – fogalmazott Dobos Zita – Ezért döntöttünk úgy, hogy ehhez a történethez nyúlunk vissza, amelynek valódi lelke és közösségteremtő ereje van.