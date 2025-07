Az ott élők és a technika együtt adja a hajdú-bihari város jó közbiztonságát

Nem csillog, nem harsány, de működik – nagyjából így lehet összefoglalni Komádi közbiztonsági helyzetét. A város képviselő-testülete nemrégiben elfogadta a 2024-es év rendőrségi beszámolóját, és az adatok azt mutatják: a dél-bihari kisváros továbbra is biztonságos helynek számít. Nemcsak saját korábbi éveihez képest, hanem országos viszonylatban is.

Térfigyelő kamerákat helyeztek el és még továbbiakat is telepítenének Komádiban

– Hajdú-Bihar amúgy is az egyik legbiztonságosabb vármegye az országban. Komádi ehhez méltón szerepel a statisztikákban – mondta Tóth Ferenc polgármester a Cívishírnek, hozzátéve: a 2023-as enyhe visszalépés után most újra pozitív irányba mozdultak a mutatók. A számoknál azonban beszédesebb az emberek érzése: biztonsággal lehet közlekedni az utcákon, kíséret nélkül lehet elengedni iskolába a gyerekeket, éjszaka is lehet sétálni a városban, működik a köztéri kamerarendszer, aktív a polgárőrség, és ha ritkán történik is valami, a rendőrség azonnal intézkedik.

Ennek legemlékezetesebb esete a tavaly karácsonyi vandál rongálás volt: egy fiatal megrongálta többek között a díszkivilágítást a városban, kukákat tört össze, reklámtáblákat vert szét, több milliós kárt okozva. A lakosság felháborodott, de a rendőrség már másnap elfogta az elkövetőt – egy kiskorút. Ez az eset épp arra világított rá, hogy működik a felderítő rendszer a városban.

Biztonságos városnak mondható Komádi

Komádi önkormányzata is áldoz

Komádi közbiztonságát nem a rendőrség egyedül, hanem az önkormányzat, a polgárőrség és a technika együtt tartja karban. A város saját hatáskörben a Belügyminisztériummal közösen alakított ki egy új épületben rendőrőrsöt, az épület karbantartásához, a rendőrségnek átadott volt ügyeleti autóhoz és annak működtetéséhez szükséges költségekhez is hozzájárul. A cél világos: ne csak legyenek rendőrök a városban, hanem tudjanak dolgozni is. A térfigyelő-kamerarendszer folyamatosan bővül. Ez nemcsak a megelőzés, hanem a felderítés szempontjából is fontos.

A városvezetés azt mondja: ha lesz új pályázat, újabb kamerák is jönnek; ha pedig a közbiztonság szempontjából kritikus pont alakul ki, akkor oda kamerát telepítenek.

A polgárőrség és a jövő feladatai

A polgárőrség napi jelenléttel dolgozik: reggelente az iskolánál segítenek, rendezvényeken biztosítanak, éjszaka járőröznek. Az önkormányzat minden kérésüket támogatja, de – mint sok más civil szervezetnél – itt is égető kérdés a fiatalítás. A vezetés bízik benne, hogy a következő években a helyi fiatalok közül többen is belépnek a szervezetbe.

A legutóbbi képviselő-testületi ülésen a jövő feladatai közt jelölték meg a kerékpárutak szabályos használatának ösztönzését.

A Fő utcán, ahol van bicikliút, például sokan a járdán kerekeznek, ami balesetveszélyes. Ezen a rendőrség és a polgárőrség is igyekszik változtatni – figyelmeztetésekkel, jelenléttel, megelőzéssel. Szóba került a drogprevenció és az ittas vezetők gyakoribb ellenőrzése is.

