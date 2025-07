Nem csoda, hogy népszerű: hangulatában és árakban is retró ez a hajdú-bihari fürdő

Kifejezetten családbarát kikapcsolódás

Fotó: Vida Marton Peter

A családiassága miatt szeretik a kerekestelepi strandot

Az árnyas fák alatt, egy asztalnál hűsölt a Mike család. Mint kiderült, Budapestről érkeztek, elmondásuk alapján a nagyvárosi nyüzsgés után valódi felüdülés számukra a kerekestelepi strand:

Amikor az anyósomat látogatjuk meg Debrecenben, mindig kinézünk a fürdőbe. Összességében nekünk nagyon tetszik, kifejezetten jó, hogy ilyen retró életérzése van. Nincsenek sokan, szerintem bőven elég ennyi medence, így sokkal jobban át lehet látni mindent, és a gyerekekre is folyamatosan rálátunk

– mondta érdeklődésünkre az édesanya. Hozzátette, míg ők inkább a pihenést, a kicsik az ugrálást és a búvárkodás élvezik a legjobban.

Habár debreceni, mégis első alkalommal járt unokájával a kerekestelepi strandon Ilona. Elmondása szerint a régi szabadságtelepi strandra emlékezteti, kellemes, csendes helyszín, ráadásul gyógyvizes medence is van. A nagyerdei strandfürdőt kissé drágának találja, a csúszdára nagyszülőként már nem igazán tart igényt, és úgy véli, kisgyermekkel nem is igazán lehet kihasználni. Megjegyezte, ugyan jól érzik magukat, mégis örömmel látná, ha a kerekestelepi fürdőt is fejlesztené a város. Szívesen látna például egy játszóteret a strand területén.

Harsányi Edit a termálvíz gyógyító hatásáról beszélt

Fotó: Vida Marton Peter

Harsányi Edit évek óta a kerekestelepi fürdőbe jár, még a téli időszakban is hetente legalább egyszer igénybe veszi a fedett részt, hiszen úgy látja, nagyon kevés az olyan strand, ahol minden nap leengedik, majd újratöltik a medencéket. Háziorvosként és természetgyógyászként is fontosnak tartja a termálvíz gyógyító hatását, mely a nőgyógyászati és ízületi problémák kezelésére is tökéletes. Megjegyezte, van, akinek a gyógyvíz megemeli a vérnyomását, számukra azt javasolja, mérsékeljék az állati fehérjék fogyasztását.

A fürdés nemcsak a test, hanem a lélek számára is balzsam. Az anyaméhben eltöltött tökéletes állapotra emlékeztet, amikor még biztonságban voltunk

– vont párhuzamot. Hozzátette, a 36-37 fokos termálvízben való lebegés ezt a érzés kelti életre az emberben. A természetgyógyász szerint azonban nemcsak ez a kerekestelepi fürdő varázsa, hanem az oda járó emberek, a közvetlen közeg teszi különlegessé ezt a debreceni gyöngyszemet.