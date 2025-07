Erre felkészülni sem lehet! Pokoli változás áll be a hajdú-bihari időjárásban, riasztást adtak ki miatta

Az Országos Tisztifőorvos a HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt. legfrissebb előrejelzése alapján július 20-án (vasárnap) 0 órától július 24-én (csütörtök) 24 óráig másodfokú hőségriasztást rendel el az ország teljes területére, így Hajdú-Biharra is. A következő napokban ismét tartósan 25°C fölé emelkedik a napi középhőmérséklet, ezért az extrém meleg nemcsak a krónikus betegségben szenvedők, hanem az egészséges szervezet számára is fokozott terhelést jelenthet – olvasható a kánikula miatt kiadott közleményben.

A kánikula miatt ismét riasztást kellett kiadni

Forrás: Illusztráció / MW-achív

Hasznos tanácsokat adtak a kánikula idejére

Kiemelték, a nyári hétvége, a szabadtéri rendezvények és az utazások idején különösen fontos a tudatos felkészülés. A nyaralók, fesztiválozók és szabadtéren dolgozók számára is elengedhetetlen a fokozott óvatosság:

Napközben rendszeresen fogyasszunk vizet – már a szomjúság jelentkezése előtt is! Gondoskodjunk az ásványi anyagok pótlásáról!

Kerüljük az alkoholt és a túlzott koffeinfogyasztást a legmelegebb órákban, mert ezek tovább fokozzák a dehidratációt.

Vigyázzunk egymásra: zsúfolt, árnyékmentes tömegrendezvényeken gyorsabban jelentkezhet rosszullét – ne hagyjuk figyelmen kívül a tüneteket!

Hűtés nélkül könnyen romló ételeket lehetőség szerint ne vigyünk magunkkal fesztiválra, strandra – válasszunk biztonságosabb alternatívákat.

A legmelegebb órákban kerüljük a szabadban történő sportolást, kerti munkákat.

Aki útnak indul, gondoskodjon arról, hogy működjön a klíma az autóban, és semmiképpen ne hagyjon gyermeket vagy állatot a parkoló járműben. Pihenők alkalmával is törekedjünk az árnyékos, jól szellőző helyekre.

A városban tartózkodók számára fontos a lakások megfelelő árnyékolása, szellőztetése, valamint a légkondicionált közösségi terek időszakos igénybevétele. A hőségre érzékenyek számára ezek a helyek biztonságot és enyhülést nyújthatnak a legmelegebb órákban.

Figyeljünk egymásra, időseknek és gyerekeknek külön figyelmet kell szentelni!

Ha bárki napon álló autóban hagyott gyermeket vagy háziállatot lát, azonnal hívja a 112-es segélyhívószámot.

Ne akarjunk most tüzet gyújtani!

A közleményben kiemelték, hogy több vármegyében - köztük Hajdú-Biharban is - tűzgyújtási tilalom van érvényben. Ennek értelmében erdőkben és azok kétszáz méteres körzetében tilos tüzet gyújtani, még a kijelölt tűzrakóhelyeken is. A növényzet mindenhol száraz, a legkisebb szikrától és hőforrástól is meggyulladhat, ezért a szabadban sehol nem tanácsos tüzet gyújtani.

A saját kertjében mindenki bográcsozhat, grillezhet, de fontos, hogy a tüzet egyetlen percre se hagyják felügyelet nélkül.

Hozzátették, a hőségriasztásokkal kapcsolatos friss információk elérhetők a katasztrófavédelem által működtetett, ingyenesen letölthető VÉSZ applikáción keresztül is. Az alkalmazás valós idejű értesítéseket küld a riasztások időtartamáról és fokozatáról, így segít felkészülni az extrém időjárási helyzetekre.

Ajánljuk még: