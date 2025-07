Egy sima munkanapon is él ez az olcsó, tiszta és barátságos hajdú-bihari strand – fotókon, mire számíts

A hajdú-bihari strandokat bemutató sorozatunkban már beszámoltunk arról, milyen élmények értek a debreceni Aquaticumban, habpartin vettünk részt a SZUSZ parkban, rájöttünk, hogy tényleg családias a Hajdúnánási Gyógyfürdő, de a kabai strandról is bejelentkeztünk. Ezúttal a Balmazújváros szívében, a Kastélykert közvetlen szomszédságában található strandon terítettük ki a törölközőt. És milyen jól tettük! A Kamilla Gyógyfürdő éppen olyan élményt nyújtott, amire vártunk: dacára annak, hogy munkanap délelőtt érkeztünk, élettel teli, de mégsem zsúfolt közeg fogadott. A Kamilla már belépéskor magával ragadott: az árnyas fák, a dimbes-dombos, füves részek sokkal inkább egy arborétumra, mint mesterséges fürdőre emlékeztetnek. A terület kellően szellős, könnyen érzi úgy a látogató, hogy emberek között van, de zegzugos kialakításának köszönhetően mégis bármikor elvonulhat a kíváncsi tekintetek elől.

Pihenni, csobbani és úszkálni is lehet a Kamilla Gyógyfürdőben

Fotó: Vida Márton Péter

Folyamatosan bővítik a Kamilla Gyógyfürdőt

A Kamillában Kocsis Tamás vezetett körbe minket, mielőtt elvegyültünk a fürdőzők között. A strand ügyvezetője elmondta, a kültéri részen két nagyobb termálmedence található felnőtteknek és egy gyermekek részére, egy úszó- és egy strandmedence élményelemekkel, a benti részen a termálfürdő, egy gyermek-, egy élménymedence, valamint a jakuzzi kapott helyet. A gyógyfürdőben különböző, orvosi beutalóval elérhető kezeléseket is igénybe vehetnek a látogatók, így súlyfürdőt, víz alatti gyógytornát és sugárfürdőt, gyógymasszázst, illetve iszapkezelést.

A gyógyfürdőben test és lélek is regenerálódhat

Fotó: Vida Márton Péter

Az ügyvezető elmondta, az elsődleges szempont a vendégek kényelmes pihenése volt, ezért valamennyi padot és napozóhelyet felújítottak vagy kicseréltek, és a medencék is rendbe lettek téve, és újraélesztették a látványelemeket a fedett- és a szabadstrandon egyaránt. Emellett folyamatos az eszközbeszerzés, ottjártunkkor épp az asztallal ellátott dupla nyugágyak érkezését várták, de emellett a vendégek kérésére napernyőket is kihelyeztek, és igyekeznek újakat is beszerezni. Továbbá a teljes területet újrafüvesítették, kicserélték és vakondhálóval látták el a talajt, az előző évek tapasztalatai alapján ugyanis a vakondtúrások miatt nem tudták a látogatók kényelmesen elhelyezni a törölközőiket. Műfű egyetlen helyen található, a pihenőhelyen lévő asztaloknál. Kocsis Tamás elmondta, fontosnak tartja, hogy a fürdő megőrizze természetközeliségét és valódi szépségét.