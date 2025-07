Jégeső tombolt egy hajdú-bihari településen – videóval

Ilyen volt a végzősök napja Debrecenben

Ingyen pancsolás, hűsölés, bulizás a hajdú-bihari strandok egyik legvagányabb helyén? A végzősök napja igen szerencsés esemény azokra nézve, akik frissen érettségiztek, és befejezték középiskolai tanulmányaikat, s mint Debrecenben ez már hagyománynak tekinthető, idén is megtartották az eseményt az Aquaticum Debrecen strandon – még ha halasztva is, hiszen július 10-re tervezték eredetileg, viszont az időjárás átírta ezt a dátumot, így 15-én, kedden rendezték meg, és természetesen mi is ott jártunk.