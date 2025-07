5 ezer hajdú-bihari ház már megkapta az ingyenes szigetelést, így lehet a tiéd a következő

Bár a rezsicsökkentés továbbra is segíti a magyar családokat, az ingatlantulajdonosok számára számos egyéb lehetősége van arra, hogy még többet tudjanak spórolni a kiadásaikon. Ilyen például az idén elindult otthonfelújítási támogatás, mely a költségek legfeljebb 50 százalékának megfelelő, de maximum 3 millió forint összegű állami támogatást jelent olyan beruházásokra, mint az otthonok szigetelése, hőszigetelése. Sőt! A debreceni társasházak még az önkormányzat által indított panelprogramban is pályázhatnak szigetelésre. De e sorba sorolható az ingyenes födémszigetelés is, amellyel már mintegy 5 ezren éltek Hajdú-Biharban. De miről szól ez pontosan? Erről Vámosi Gáborral, a Lenerg Energiaügynökség ügyvezetőjével beszélgettünk.

Továbbra is elérhető a hajdú-bihari ingatlantulajdonosok számára az ingyenes födémszigetelés

Korábban már írtunk az ingyenes lakossági födémszigetelés lehetőségéről, melynek lényege, hogy az ilyen szolgáltatást nyújtó cég magánszemélyek lakóingatlanának padlásfödém hőszigetelését végzi el ingyenesen vagy minimális önerő ellenében. Az elvárás csak annyi, hogy a padlásfödém járható, üres és hőszigetelés nélküli legyen.

Ingyenes födémszigetelés Hajdú-Biharban a Lenerg Energiaügynökségtől is igényelhető. Vámos Gábortól megtudtuk, 10 hónap alatt mintegy 5 ezer padlás szigetelését végezték el a program keretében. Az ingyenes födémszigetelés akár 25-30 százalék energiamegtakarítást is jelenthet egy ingatlanon esetében.

– A program piaci alapon működik. Mi a szigetelés révén keletkező energiamegtakarítást hivatalosan auditáljuk, és ebből származik bevételünk. Így tudjuk finanszírozni a szigetelés minden költségét: az anyagot, a munkát, az adminisztrációt is.

A lakosság pedig valóban nem fizet egy fillért sem

– foglalta össze az ingyenes lakossági födémszigetelés alapját Vámos Gábor.