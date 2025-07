Autóval indulnál nyaralni? Ezzel a tuti trükkel „kicselezheted” a fizetőkapukat!

Míg Magyarországon matricával váltjuk meg az autópálya-használati díjat, addig déli szomszédunknál kapus rendszer működik. Ez azt jelenti, hogy Horvátországban minden egyes autópálya-szakaszért külön kell fizetnünk a lehajtáskor. A fizetőkapuknál készpénzzel vagy bankkártyával rendezhetjük a díjat – csakhogy nyáron a turistaforgalom miatt kilométeres sorok alakulhatnak ki, ahol akár 3-4 órát is várakozhatunk a forróságban. Erre megoldás az ENC készülék – mutatjuk a részleteket!

Horvátországban érdemes használni az ENC készüléket, ha szeretnénk mihamarabb kijutni a tengerpartra

Forrás: MW-archív

Mi az az ENC és miért érdemes használni Horvátországban?

Az utazómagyar leírásából kiderül, az ENC egy elektronikus útdíj-fizető eszköz, amelyet a szélvédőre ragasztunk vagy akár kézben tartva használhatunk a fizetőkapuknál. A készülék működése egyszerű: amikor a külön ENC-sávban megközelítjük a sorompót, a szenzor érzékeli az eszközt, sípol egyet, majd automatikusan levonja az útszakasz díját az előre feltöltött egyenlegből. A legnagyobb előnye természetesen az időmegtakarítás. Amíg a készpénzes vagy bankkártyás kapuknál a turisták hosszú sorokban várakoznak, addig az ENC-használók gyakorlatilag akadály nélkül haladhatnak tovább. Ráadásul a feltöltött egyenleg nem vész el – ha idén nem használjuk fel az összes pénzt, jövőre is ráér, hiszen megvár minket ugyanazon a készüléken.

Bérlés vagy vásárlás: melyik a jobb?

Évente egy-két alkalommal utazóknak egyértelműen a bérlés a praktikusabb választás. Magyar szolgáltatóknál már napidíj és kaució nélkül is kölcsönözhetünk ENC-t, általában egyszeri bérleti díj mellett, amihez hozzájön az útdíj-előleg. Az előleg összege járműkategóriától és útvonaltól függ – ha kevesebbet használunk, visszakapjuk a különbözetet, ha többet, utólag rendezhetjük.

Rendszeres utazóknak viszont megérheti a vásárlás. Horvátországban közvetlenül a fizetőkapuknál található irodákban 15 euróért (körülbelül 6000 forintért) vehetünk saját készüléket. Ehhez személyi igazolvány vagy útlevél szükséges, valamint egy rövid adatlap kitöltése. A készülék nincs autóhoz kötve, így családtagok, barátok között is megosztható.

Itthon is beszerezhettük a készüléket, a magyar bérlőcégek általában házhozszállítással vagy csomagautomatán keresztül juttatják el a készüléket. A feltöltése többféleképpen is megoldható. Online bankkártyával, utalással vagy akár SMS-ben is feltölthetjük az egyenleget.