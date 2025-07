Idén kihagyod a Campus Fesztivált? Ne búslakodj! Ajánlunk néhány ingyenes programot Hajdú-Biharból!

A Legendák a levegőben 2025-ös repülőnapot július 19–20-án (szombaton és vasárnap) rendezik meg Hajdúszoboszlón, a Hajdúszoboszlói Sportrepülőtéren. A rendezvény célja, hogy a repülés iránt érdeklődőknek és családoknak egyaránt felejthetetlen élményeket nyújtson. A kétnapos rendezvényen számos légi programot csodálhatnak meg a látogatók. Az eseményen fellépnek a hazai repülés kiemelkedő alakjai, köztük Besenyei Péter és Szabó Zoltán „Topi”. Talán azért is ezek lehetnek a legjobb ingyenes hétvégi programok Hajdú-Biharban, mert a látogatók testközelből élvezhetik a dinamikus műrepüléseket.

Ezek lesznek az ingyenes hétvégi programok Hajdú-Biharban!

Ingyenes hétvégi programok Hajdú-Biharban

Különleges repülőgépeket is bemutatnak, mint például a világ leggyorsabb UL-gépe, a SHARK, valamint a forradalmi magyar fejlesztésű Magnus repülőgép. Mindemellett a látogatók lehetőséget kapnak arra, hogy különböző típusú repülőgépekkel sétarepülésen vegyenek részt, ennek köszönhetően madártávlatból csodálhatják meg Hajdúszoboszlót és környékét.

A gyerekek sem fognak unatkozni, ugyanis a legkisebbek számára különféle szórakoztató és interaktív programokkal készülnek. A kézműves vásáron helyi és környékbeli kézművesek kínálják egyedi termékeiket, így a látogatók egyedi ajándékokat vásárolhatnak. A Magyar Honvédség bemutatóin betekintést nyerhetnek a katonai élet mindennapjaiba.

Sőt, a híres sárkány, Süsü is jelen lesz, hogy szórakoztassa a gyerekeket és felnőtteket egyaránt. A rendezvény látogatása díjtalan, így minden érdeklődő számára elérhető élményt kínál. A hajdúszoboszlói repülőnap ideális program minden korosztály számára, akik szeretnének egy különleges hétvégét eltölteni Hajdúszoboszlón, a repülés és a családi szórakozás jegyében.

Berettyóújfalu ingyenes programjai

Berettyóújfaluban sem maradnak program nélkül a helyiek és környékbeliek, ugyanis július 18-án a Homály Banda koncertjével indul a Zenés Nyári Esték programsorozat, de a népzene mellett július második felében más kulturális programmal is csábít a bihari kisváros. Július 19-én, szombaton a Bihari Múzeumban és a Zsinagóga Kultúrtérben is élményszombatot tartanak tárlatvezetéssel, illetve ezen a napon a Berettyóújfalui Piac is várja az érdeklődőket. A Kulturális és Innovációs Minisztérium által indított Jókai200 programsorozatba a berettyóújfalui Bihar Termálliget Gyógy- és Strandfürdő is bekapcsolódik Jókai Mór alakját megidéző játékokkal és kvízzel is.

Az író születésének 200. évfordulója alkalmából az idei évet Jókai Mór Emlékévvé nyilvánította a Magyar Országgyűlés. A Kulturális és Innovációs Minisztérium egész éves programsorozattal tiszteleg az író emléke előtt. A Jókai200 programsorozatban színházi bemutatók, kiállítások, rendhagyó irodalomóra-sorozat, televíziós vetélkedő, de hamarosan megjelenő applikáció, könyvsorozat, hangjáték és hangoskönyv-sorozat is megidézi az író alakját.

A legforróbb júliusi és augusztusi napokon pedig az ország minden vármegyéjében felbukkannak majd a strandokon az emlékév arculatát megjelenítő játékok és kedves nyereménytárgyak. A Jókai Mór arcképét viselő strandtáskákért, labdákért, legyezőkért, frizbikért és képeslapokért a strandolóknak egyszerű, szórakoztató feladatokat kell teljesíteniük.