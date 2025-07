Tragédia: Négy gyermeket hagyott hátra Haraszti Péter, a TritonLife első embere

Futás közben rosszul lett, majd elhunyt Haraszti Péter. Mint arról a Heol.hu nyomán a Haon is beszámolt: szerda reggel életét vesztette az ismert egri üzletember. A TritonLife tulajdonosa éppen Egerben, a Leányka úti sportpályán volt, amikor megtörtént a baj. A helyszínre érkező orvosok hosszú időn át próbálták újraéleszteni, a kísérletek azonban nem jártak sikerrel. A Debrecenben is működő TritonLife magánkórház megálmodója nemcsak üzletember, hanem négy gyermekes családapa és a nemes ügyek állandó támogatója is volt.

Elhunyt Haraszti Péter, a TritonLife cégcsoport alapítója

Fotó: Stiglincz Gábor

Haraszti Pétert nemcsak cégalapító, hanem inspiráló vezető is volt

A Tritonlife gyászközleményében úgy fogalmazott, Haraszti Péter neve összeforrt a hazai magánegészségügy megújulásával.

Megalkuvást nem ismerő eltökéltséggel, bátorsággal és jövőbe mutató gondolkodással építette fel azt az egész országot átölelő ellátórendszert, amelynek célja a betegek valódi bizalmára épülő, magas színvonalú orvosi szolgáltatás biztosítása volt. Hitte, hogy a beteg az első, a minőség nem lehet kompromisszum tárgya, és hogy a magyar magánegészségügyben is lehet világszínvonalú ellátást nyújtani. Haraszti Péter nemcsak cégalapító volt, hanem inspiráló vezető, hiteles ember, aki szívvel-lélekkel dolgozott azért, hogy minden egyes beteg a legjobb kézben érezze magát. Az általa megálmodott rendszer része lenni megtiszteltetés és felelősség.

Halálával nemcsak egy sikeres üzletembert, hanem egy kivételes látókörű, emberséges vezetőt veszítettünk el. Emlékét megőrizzük, és munkásságát folytatjuk, hiszen az általa kitűzött célok továbbra is iránymutatók számunkra. Nyugodjon békében – zárul a közlemény.