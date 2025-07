A Fórumban történt meg vele a vásárlók rémálma, ettől egy pillanatra benned is megállt volna az ütő!

Különleges történetet osztott meg nemrégiben a Debrecenben Hallottam Facebook-csoport egyik tagja, amely újabb ékes bizonyítéka annak, hogy találkozhatunk még önzetlen, becsületes emberekkel a szürke hétköznapokban. A bejegyzés létrehozója a Fórum egyik üzletében vásárolt, onnan azonban olyan gyors léptekkel indult el a közeli lottózó irányába, hogy a nagy sietség közben az egyik legfontosabb dologról megfeledkezett. A történet persze nem ettől lesz igazán különleges, hanem attól, hogyan került az vissza hozzá...

A Fórumban történt meg vele a vásárlók rémálma! Még szerencse, hogy ébren volt az őrangyala!

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Szívmelengető dolog történt a debreceni Fórumban

– Ma nagyon jó dolog történt velem. A Fórumban vásároltam a Sparban. Bepakoltam a szatyorba, és gyors léptekkel megindultam, miközben a még vásárolni valók sorrendjén járt az eszem. Megláttam a lottózót, jó kis nyereménnyel kecsegtet az öt találat, veszek gyorsan egy lottót, megalapozom a jövőmet – gondolta a bejegyzés létrehozója, majd a történet váratlan fordulatot vett.

A közeli lottózóba sietett a debreceni nő, amikor váratlan dolog történt vele

Forrás: Illusztráció / MW-archív

– Megérintett egy idősebb férfi, és azt kérdezte, hogy nem vesztettem el a pénztárcámat? Spar előtt áll egy másik férfi bottal, őrzi a pénztárcámat, siessek vissza! Látott engem amikor otthagytam a pénztárcámat, de a bot miatt nem tudott utánam sietni, ezért megkérte a másik férfit – emlékezett.

Annyira zavarban voltam, ideges is lettem, hogy csak azt hajtogattam, hogy köszönöm, köszönöm. Kedves ismeretlen! Vagy valaki, aki hallott a történetről. Innen is üzenem, hogy nagyon hálás vagyok Önnek, sajnálom, hogy nem kérdeztem meg, hogy mivel hálálhatom meg a becsületességét?

A posztoló azt is megjegyezte, hogy a történet érdekessége, hogy ő is talált korábban egy férfi pénztárcát ugyanott, amit le is adott az egyik pénztárosnál.

