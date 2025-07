Örömkönnyek és csalódott arcok Debrecenben: kihirdették a felvételi ponthatárokat! – fotókkal

Feszült várakozás uralkodott a Teniszkében, ahol a diákok italaikkal a kezükben, baráti társaságokkal körülvéve várták a sorsdöntő pillanatot: a felvételi ponthatárok 2025-ös évre vonatkozó bejelentését. A média képviselői is nagy számban jelentek meg, kamerákkal és mikrofonokkal felszerelkezve készültek megörökíteni a fiatalok reakcióit. Este nyolc óra előtt tíz perccel kezdődtek a köszöntőbeszédek, amelyek még tovább fokozták az izgalmakat.

A Teniszkében várták a jövendőbeli egyetemisták a felvételi ponthatárok bejelentését

Fotó: Vida Marton Peter

A Debreceni Egyetem nem csak egy felsőoktatási intézmény

Varga Krisztián, az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat alelnöke nyitotta meg az eseményt, lelkesen üdvözölve a résztvevőket. – Nagyon izgalmas pillanatok előtt állunk, hiszen ki fog derülni a ponthatár, és ezáltal az, hogy melyik egyetemre nyertetek felvételt – mondta. Kiemelte, hogy a Debreceni Egyetem nemcsak a tudásról szól, hanem egy csodálatos közösségről is, amely mindig összetart.

Varga Krisztián, az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat alelnöke indította a beszédeket

Fotó: Vida Marton Peter

Bartha Elek oktatási rektorhelyettes is osztozott az izgalmakban: – Nemcsak a diákok, nemcsak a jelentkezők izgulnak, hanem az egyetemen mi is izgalommal várjuk a ponthatárhúzást – vallotta be. Hozzátette, hogy jelenlévő háromnegyede várhatóan a Debreceni Egyetemen kezdi el tanulmányait szeptemberben.

Pósánné Rácz Annamária helyettes államtitkár különleges perspektívából szemlélte az eseményt, hiszen hosszú éveken át a Debreceni Egyetem felvételi eljárásáért volt felelős, most pedig az egész ország ponthatár húzását kísérhette végig. Büszkén említette meg, hogy a Debreceni Egyetem 2025-ben elnyerte a hallgatóbarát egyetem díjat.

Pósánné Rácz Annamária helyettes államtitkár is beszédet mondott

Fotó: Vida Marton Peter

Az est utolsó felszólalója Bács Zoltán kancellár volt, akit a műsorvezető igazi helyi rocksztárként konferált fel. –

Több mint 8250 új magyar hallgatónk lesz , ezen kívül külföldiek körülbelül kétezren érkeznek

– hangsúlyozta, hozzátéve, hogy mindenki megtalálhatja majd azt, amiért ide jelentkezett.