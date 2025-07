Életmód 10 órája

Ha ilyen van otthon, ne szedd be! Népszerű étrend-kiegészítőket vontak ki a forgalomból!

Ha találkozik is vele, semmiképpen se vásároljon belőle! A cég több étrend-kiegészítőjét is vizsgálták, le is csapott rájuk a hatóság.

Félrevezető megnevezés és tájékoztatás miatt a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) megtiltotta a Kalóriakirály étrend-kiegészítő termékek forgalmazását, valamint kötelezte a domain-szolgáltatót, hogy függessze fel egy weboldalon eladásra felkínált termékekkel kapcsolatos tartalmak elérését – közölte a hatóság szerdán az MTI-vel. Étrend-kiegészítő fogyáshoz? Debrecenbe is juthatott a hatóság által üldözött termékből!

Forrás: Illusztráció / MW-archív A tájékoztatás szerint közérdekű bejelentés alapján, próbavásárlás keretében vizsgálta a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a Kalóriakirály megnevezés alatt forgalmazott étrend-kiegészítő termékeket, amelyeket jellemzően közösségi oldalakon hirdet a forgalmazásért felelős, angliai székhelyű élelmiszer-vállalkozó. Étrend-kiegészítő fogyáshoz? Debrecenbe is juthatott a hatóság által üldözött termékből? A hatóság megállapította, hogy a vizsgált étrend-kiegészítőket lényeges tulajdonságukra vonatkozó félrevezető tájékoztatással forgalmazták, amely a hatályos magyar jogszabály alapján élelmiszer-hamisításnak minősül. Az érintett termékek megnevezése, az NKFH közlése szerint: Kalóriakirály zsírpusztító szérum étrend-kiegészítő kapszula L-karnitinnel, krómmal és növényi kivonatokkal, 16,2 gramm,

Kalóriakirály éhségűző elixír étrend-kiegészítő kapszula növényi kivonatokkal, nettó tömeg: 13,9 gramm/30 darab kapszula,

Kalória király zsírpusztító extra 37,67 százalékkal több hatóanyag étrend-kiegészítő kapszula L-karnitinnel, krómmal és növényi kivonatokkal, 16,05 gramm/30 darab kapszula A szakemberek megállapították, a termékcsaládba tartozó "Zsírpusztító szérum" és "Zsírpusztító extra" megnevezésű étrend-kiegészítők egyetlen összetevőjénél sem igazolt, hogy a termékben jelenlévő mennyiségben és adagolási formában a megnevezésükkel, tájékoztatásukkal azonos hatást váltanának ki, vagy a fogyást elősegítenék. Az "Éhségűző elixír" összetevői alapján szintén nem képes a várt hatást kifejteni. A leírtak alapján már a termék megnevezések is jogsértők, hiszen azok is egészségre vonatkozó állításnak tekintendők, a kedvező hatás ugyanakkor nem igazolt – emelték ki a közleményben.

A termékek jelölése nem alkalmas arra, hogy a fogyasztók megismerjék azok növényi összetevőinek valós mennyiségét. A "Zsírpusztító termékek" esetében nem tüntették fel azokat a fogyasztói csoportokat, akiknek kerülnie kellene a terméket. A szérumban található Garcinia cambogia kivonatra való figyelemfelhívás szükséges lenne, tekintettel a tudományos szakirodalmi adatokra. Az NKFH - minőségmegőrzési időre és tételazonosítóra való tekintet nélkül - elrendelte a három érintett étrend-kiegészítő kivonását a forgalomból. A domain-regisztrátor - figyelembe véve a hatóság kötelezését - ezzel párhuzamosan intézkedett a weboldal tartalmának eltávolításáról. A közösségi oldalakon elhelyezett reklámok jogszerűségével kapcsolatban Budapest Főváros Kormányhivatalának Fogyasztóvédelmi Főosztálya jelenleg is hatósági ellenőrzést folytat – tájékoztatott a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Ajánljuk még:

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!