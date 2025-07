Külföldiek számára is elérhető az elektronikus jegyrendszer: a DKV Zrt. új fejlesztésének köszönhetően mostantól a magyar személyazonosítóval nem rendelkező külföldiek is vásárolhatnak elektronikus utazási jogosultságot a dkvejegy.hu felületen. A módosítás célja, hogy a Debrecenben tartózkodó külföldi diákok, turisták és munkavállalók is könnyedén hozzáférjenek a modern jegyváltási lehetőségekhez – tudatta portálunkkal a DKV Zrt.

Külföldiek számára is elérhetővé vált a DKV elektronikus jegyrendszere

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Hogyan működik az elektronikus jegyrendszer?

A vásárlás első lépéseként regisztrációra van szükség, amely egyénileg vagy cégként is elvégezhető. A rendszerbe külföldi arcképes okmányokat – például útlevelet, személyi igazolványt vagy magyar tartózkodási engedélyt – is lehet regisztrálni. Ez a művelet a profilbeállításokon belül a „Külföldiek utazási dokumentumai” menüpont alatt végezhető el, ahol automatikusan létrejön egy virtuális azonosító, amely az utazási jogosultság alapjául szolgál. A DKV célja a szolgáltatások korszerűsítése és az utasbarát megoldások bővítése – immár a Debrecenbe látogatók számára is. (További részletek a cég honlapján olvashatók.)

Ajánljuk még: