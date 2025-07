Örömteli hírről számolt be szerdán Széles Diána, Debrecen alpolgármestere: Derencsényi István egy különleges kiállításon mutathatta be munkáit Szingapúrban, a Chinese Swimming Club-ban. Mint írta, a Magyar Nagykövetség szervezésében megvalósult esemény megnyitója teltházas volt, és még a VB döntős magyar férfi vízilabda-válogatott is megtisztelte jelenlétével.

Szingapúrban nyílt fotókiállítása Derencsényi Istvánnak

Fotó: Koh Zhisheng / Forrás: Facebook / Széles Diána

A kiállított fotók a vízisportok világát debreceni szemmel, emberközelien, érzékenyen mutatták be. Deri képeiben nemcsak a pillanatok nagyszerűsége van megörökítve, hanem az a fajta látásmód is kifejeződik, ami a debreceniségünk része

– emelte ki bejegyzésében Széles Diána.

