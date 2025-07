Lemaradtál az egyetemi jelentkezésről? Ne búsulj, elindult a pótfelvételi!

Mind a tizenhárom kar hirdet szakokat, összesen 119-et a pótfelvételi eljárás keretében a Debreceni Egyetemen. Az önköltséges képzések mellett állami ösztöndíjasok is elérhetőek a pótfelvételi során, valamint egy új szak is megjelent a kínálatban: mostantól sport mentáltréner mesterképzési szakra is lehet jelentkezni - írja a Debreceni Egyetem a honlapján.

Idén is elindult a pótfelvételi időszak a Debreceni Egyetemen

Minden eddiginél több elsőévest vett fel az idei általános felvételi eljárásban a Debreceni Egyetem. A június 24-én tartott tájékoztatón elhangzott, hogy 11067-en jelölték meg első helyen az intézményt, közülük 8224 jelentkező nyert felvételt és kezdheti meg tanulmányait szeptembertől.

Hozzáteszik, még nincs minden veszve azok számára sem, akik az általános felvételi eljárásban nem jelentkeztek vagy nem nyertek felvételt a Debreceni Egyetemre, a pótfelvételi eljárásban lehetőségük nyílik arra, hogy bekerüljenek a meghirdetett képzések valamelyikére. Július 30-án, szerdán elkezdődött a pótfelvételi, melynek keretében augusztus 7-én éjfélig lehet jelentkezni a szeptemberben induló képzésekre.

