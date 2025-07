Stratégiai együttműködés született egy fontos nemzetközi cég és a Debreceni Egyetem között!

Az ügyvezető szerint a Harro Höfliger az öngondoskodásban hisz, ezért minden területen saját utánpótlás-nevelési programokat működtetnek. A vállalat egyedileg tervezett gépeket gyárt, ahol egy-egy gépen belül akár több tízezer pozíciót is kezelnek egyszerre. Ez óriási logisztikai kihívást jelent, amihez megfelelően képzett szakemberekre van szükség. A GTK-val való együttműködés új kapukat nyit meg a controlling, a pénzügy, a HR és az általános menedzsment területeken is. A partnerség nemcsak a friss diplomásokat érinti, hanem a meglévő kollégák továbbképzését is szolgálja.