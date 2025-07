Már kész kutató a debreceni Medgyessy-iskola 16 éves diákja

Borbélyné Bacsó Viktória: Volt ennek a mérésnek már előzménye; korábban végzett tanítványom, Szabó Dániel Dénes szintén sikereket ért el szállópor méréssel. Czapák Daninál hangsúlyt helyeztünk a mozgékonyságára, arra, hogy rolleren gyorsan volt képes komolyabb távolságokat bejárni. Egy-egy kutatási téma meghatározásakor fontos szempont az, hogy a diákok elérhető árú eszközökkel adhassanak visszajelzést a környezetük állapotáról. Ábrahám Lászlónak, a Sensirion Hungary Kft. korábbi ügyvezetőjének köszönhetően ajándékba is kaptunk szállópormérő szenzorokat, amiért rendkívül hálásak vagyunk. Így nem került olyan sokba, hogy végigvezethettük a tanulókat a mérnöki munka folyamatain: a műszerek összeszerelése, kalibrálása után tudományos igénnyel rögzíthették és értékelhették ki a mért adatokat és próbálhatták ki magukat kezdő kutatóként.

Számodra mi volt a legfőbb nehézség?

Czapák Dániel: A programozás, mivel a szállópormérő szenzort úgy kellett digitálisan összekötni egy mikrokontrollerrel és egy másik eszközzel, hogy az adatokat folyamatosan küldje a felhőbe. Egyúttal jelenjenek is meg a weboldalunkon. Ez sok időt vett igénybe, de ha nem szerettem volna csinálni, már az első év után abbahagyom. A sikerhez vezető út nem egyenes, hanem akadályokkal, elágazásokkal teli. De a nehézségek megoldhatók, a kutatás során megtanultam, hogy mindenre lehet megoldást találni. A szállópormérés haszna, hogy ez vezetett be a kutatómunkába. A projekt a szívügyem, különösen azért, mert kiskorom óta közel áll hozzám a környezetvédelem, még szerveztem is szemétszedéseket.

Az idei innovációs olimpiára egészen más ötletet valósítottál meg…

Czapák Dániel: Ipari gyártósoroknál alkalmazott és hétköznapi felhasználású motorok rezgését mérő, a karbantartást támogató szenzoros eszközt készítettem. Ezer rezgési adatból kiszámoljuk a motor csúcsértékét, s az attól való eltérésből következtethetünk a teljesítmény romlására. Ezáltal könnyebbé, kiszámíthatóbbá válik a karbantartás, kisebb az esélye egy gyártósor váratlan leállásának, csökken az állásidő. Imádom az innovációs olimpiát, mert rengeteg lehetőséget kínál, jó a társaság. Az idei döntőbe közel háromszáz projekt közül 31 került döntőbe, amely kétnapos kiállítás keretében zajlott a Budapesti Műszaki Egyetemen.