Újabb csőtörés Debrecen forgalmas útszakaszán

Változik a parkolás Debrecenben

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, jelentősen átalakul a parkolás Debrecenben: több zónát is létrehoznak, változnak tarifák, bérlettípusok is. Ezekkel az intézkedésekkel az önkormányzat többek közt a közösségi közlekedési eszközök használatának előtérbe helyezését, valamint a városközpont forgalmi terhelésének csökkentését szeretné elérni, ehhez hasonló rendszer egyébként Budapesten és más városokban is működik már.